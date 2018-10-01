 سعيد الناصري يضع الخطوط العريضة لـ''ليلة نجوم الشاشة'' ويكرم نجوم الرياضة في الدورة الخامسة ﻿
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سعيد الناصري يضع الخطوط العريضة لـ''ليلة نجوم الشاشة'' ويكرم نجوم الرياضة في الدورة الخامسة

بتاريــخ : 15 أكتوبر 2018 / 10:41 سعيد الناصري يضع الخطوط العريضة لـليلة نجوم الشاشة ويكرم نجوم الرياضة في الدورة الخامسة | ثقافة و فنون
سعيد الناصري يضع الخطوط العريضة لـ''ليلة نجوم الشاشة'' ويكرم نجوم الرياضة في الدورة الخامسة
بعد النجاح الذي عرفته '' ليلة نجوم الشاشة'' على مدى أربع دورات، تنظم اللجنة المنظمة لهذه التظاهرة الفنية ندوة صحفية اليوم الاثنين على الساعة والسادسة والنصف مساء وذلك بفندق شيراطون بالدار البيضاء .

شوف تيفي

بعد النجاح الذي عرفته '' ليلة نجوم الشاشة'' على مدى أربع دورات، تنظم اللجنة المنظمة لهذه التظاهرة الفنية ندوة صحفية اليوم الاثنين على الساعة والسادسة والنصف مساء وذلك بفندق شيراطون بالدار البيضاء .

و من خلال هذه الندوة، ستعلن اللجنة المنظمة برئاسة الفنان سعيد الناصري، عن تفاصيل النسخة الخامسة لتظاهرة ''ليلة نجوم الشاشة'' الفنية الاجتماعية الكبرى، والتي ستشهد تكريم عدد من الشخصيات الفنية والرياضية.

وستشهد دورة هذه السنة تكريما خاصا جدا للفنان أحمد الصعري الرائد الذي يصارع المرض حاليا، بالإضافة إلى تتويج أفضل وأحسن الرياضيين المغاربة الذين برزوا هذه السنة في خطوة تعتبر هي الأولى من نوعها في هذه السهرة المميزة والتي تحظى بمتابعة واسعة.

وبالإضافة إلى الاحتفاء بالفنان المغربي بحضور العديد من الشخصيات والوجوه الفنية المغربية والعربية، ستشهد دورة هذه السنة تعاونا بين لجنة الحفل وجمعية صداقة ورياضة، التي ينتمي إليها عدد من الرياضيين المغاربة من مشاهير كرة القدم.

وتشكل لحظة الاحتفاء بالفنان المغربي أهم لحظات هذه الليلة، ومن المنتظر أن تقدم اللجنة المنظمة على التفاتة جديدة لأحد الفنانين المغاربة، بالإضافة إلى أحد الرياضيين القدماء الذين لم يأخذوا حقهم، فضلا عن تكريم وجوه فنية بارزة، حيث سبق أن حصل على شقق اجتماعية طيلة أربع دورات سابقة كل من الفنانين زهور السليماني وعائشة ما ماه وعبد الرحمان برادي وزهور المعمري وسلوى الجوهري وزهيرة صديق.

 

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سعيدالناصري المغرب شوف تيفي ليلة نجوم الشاشة

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