التعليم بالعصا.. اتهام حارس عام بالاعتداء على تلاميذ بطنجة+صور ﻿

نشرت إحدى الصفحات الفيسبوكية الخاصة بجديد التعليم بالمغرب، يومه الاثنين، مجموعة من الصور التي قيل إنها تؤكد تعرض تلاميذ مؤسسة تعليمية بمدينة طنجة للضرب على يد حارس عام.

"شوف تيفي"



نشرت إحدى الصفحات الفيسبوكية الخاصة بجديد التعليم بالمغرب، يومه الاثنين، مجموعة من الصور التي قيل إنها تؤكد تعرض تلاميذ مؤسسة تعليمية بمدينة طنجة للضرب على يد حارس عام.

وحسب هذه الصفحة فإن الأمر يتعلق بحارس عام بثانوية فهد بن عبد العزيز بطنجة، أقدم على تعنيف مجموعة من التلاميذ لأسباب تافهة، مؤكدة أن آثار الضرب كانت في مناطق مختلفة من أجساد هؤلاء التلاميذ.

وأشارت هذه الصفحة إلى أن أن المدير الإقليمي لمديرية التعليم بطنجة عليه التدخل وفتح تحقيق للكشف عن الحقيقة الكاملة، مؤكدين أن التلاميذ الضحايا اختاروا نشر الصور بالفيسبوك لفضح معاناتهم اليومية مع هذا الإطار.



