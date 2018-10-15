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عاجل وبالصور.. نايضة بسبب الطرمواي فكازا

بتاريــخ : 15 أكتوبر 2018 / 09:16 عاجل وبالصور.. نايضة بسبب الطرمواي فكازا | مجتمع
عاجل وبالصور.. نايضة بسبب الطرمواي فكازا
قرر العشرات من المواطنين، قبل قليل من يومه الاثنين، التوجه إلى المحطة الرئيسية الخاصة بـ ''الترمواي'' بحي سيدي مومن بالبيضاء، وذلك للاحتجاج على تأخر تحرك ''عربات الطرامواي''.

"شوف تيفي"

قرر العشرات من المواطنين، قبل قليل من يومه الاثنين، التوجه إلى المحطة الرئيسية الخاصة بـ "الترمواي" بحي سيدي مومن بالبيضاء، وذلك للاحتجاج على تأخر تحرك "عربات الطرامواي".

وتفاجأ العشرات من المواطنين المرابطين بمجموعة من المحطات بتأخر عربات الترامواي لأسباب مجهولة منذ صباح اليوم، وهو ما دفع بهم إلى الاحتجاج والتحرك صوب المحطة الأولى المتواجدة بسيدي مومن.

وعبر المحتجون عن غضبهم الشديد بسبب تأخر عمل "الترامواي"، مؤكدين في الوقت نفسه معاناتهم اليومية بسبب قلة وسائل النقل بالعاصمة الاقتصادية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي البيضاء المحطة الرئيسية سيدي مومن المرابطين

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