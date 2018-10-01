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بعد اختفاء خاشقجي: النيابة العامة السعودية تهدد بالسجن والغرامة

بتاريــخ : 15 أكتوبر 2018 / 08:39 بعد اختفاء خاشقجي: النيابة العامة السعودية تهدد بالسجن والغرامة | دولي
بعد اختفاء خاشقجي: النيابة العامة السعودية تهدد بالسجن والغرامة
خرجت النيابة العامة في السعودية، نهاية الأسبوع المنصرم، تزامنا مع اختفاء الصحافي جمال خاشقجي، بتذكير، حذرت من خلاله من ترويج الشائعات والأخبار الزائفة.

"شوف تيفي"


خرجت النيابة العامة في السعودية، نهاية الأسبوع المنصرم، تزامنا مع اختفاء الصحافي جمال خاشقجي، بتذكير، حذرت من خلاله من ترويج الشائعات والأخبار الزائفة.

وأوضحت النيابة العامة السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن إنتاج الشائعات أو الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالنظام أو الأمن العام أو إرسالها أو إعادة إرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية، يُعد جريمة معلوماتية تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات، وغرامة ثلاثة ملايين ريال.

وذكرت النيابة العامة بالمادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، التي تقول إنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيّا من الجرائم المعلوماتية المتعلقة بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي".



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