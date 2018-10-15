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مثير وبالصورة..الفنان ''المنحوس'' حسين الجسمي تضامن مع السعودية والأمير محمد بن سلمان

بتاريــخ : 15 أكتوبر 2018 / 08:37 مثير وبالصورة..الفنان المنحوس حسين الجسمي تضامن مع السعودية والأمير محمد بن سلمان | دولي
مثير وبالصورة..الفنان ''المنحوس'' حسين الجسمي تضامن مع السعودية والأمير محمد بن سلمان
نشر الفنان الإماراتي حسين الجسمي الملقب من طرف العديد من النشطاء ب ''المنحوس''، أمس الأحد، تغريدة على حسابه بتويتر، عبر من خلالها عن تصامنه مع ولي العهد السعودي محمد بنسلمان الذي وجهت له أصابع

''شوف تيفي''


نشر الفنان الإماراتي حسين الجسمي الملقب من طرف العديد من النشطاء ب ''المنحوس''، أمس الأحد، تغريدة على حسابه بتويتر، عبر من خلالها عن تصامنه مع ولي العهد السعودي محمد بنسلمان الذي وجهت له أصابع الاتهام بتورطه في اختفاء الصحافي المعروف جمال خاشقجي.


وكتب الجسمي في تغريدته المثيرة:''كلنا ثقة في محمد بنسلمان'' وهو عبارة عن هشتاغ، انتشر ليلة أمس الأحد، بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، أطلقه بعض رجال الدين السعوديين الذين تجمعهم علاقة قوية بالنظام السعودي ومن بينهم الداعية المعروف ''محمد العريفي''.


وفور وضع الفنان الإماراتي لهذا ''الهاشتاغ'' على حسابه بتويتر، تفاعل معه آلاف النشطاء، حيث استغل العديد منهم الفرصة للسخرية من الجسمي، مؤكدين أن هذا الأخير لقب ب ''المنحوس'' بسبب غنائه ووضعه لصور خاصة بدول عربية ما جعلها تعيش مشاكل ومن بينها مصر، مُنذِرِين أن السعودية ستكون الضحية الجديدة للجسمي وهو ما دفع بعض المتعاطفين مع النظام السعودي إلى مطالبته بضرورة حذف التغريدة.

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