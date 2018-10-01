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بتاريــخ : 15 أكتوبر 2018 / 08:03 قريبا ...واتساب ماغاديش يبقى مجانا | نت 2.0
قريبا ...''واتساب'' ماغاديش يبقى مجانا
يستعد تطبيق التراسل ''واتسآب''، لطرح تحديثين رئيسيين في التطبيق، أحدهما سيحمل أنباء سارة، والثاني سيكون بمثابة ''كابوس'' لمستخدمي نظام تشغيل ''أندرويد''.

''شوف تيفي''

يستعد تطبيق التراسل ''واتسآب''، لطرح تحديثين رئيسيين في التطبيق، أحدهما سيحمل أنباء سارة، والثاني سيكون بمثابة ''كابوس'' لمستخدمي نظام تشغيل ''أندرويد''.

وحسب ما كشفت عنه صحيفة ''الديلي إكسبريس'' البريطانية نهاية الأسبوع المنصرم، فإن مستخدمي ''واتسآب'' على نظام ''أندرويد'' ينتظرون في الأيام المقبلة خبرا سيئا، حيث أكدت عدة تقارير أن هذا التحديث سيحرمهم جزئيا من استخدام التطبيق بصورة مجانية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن التحديث الجديد سيطالب المستخدمين بدفع مقابل مادي زهيد للحصول على واتسآب ''خال من الإعلانات''، وفي حالة عدم دفعهم المبلغ سيمكنهم تحميله ولكنه سيعرض إعلانات بداخله.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

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