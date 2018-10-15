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بالصورة..بنكيران يبحث عن والدته الحقيقية

بتاريــخ : 15 أكتوبر 2018 / 07:37 بالصورة..بنكيران يبحث عن والدته الحقيقية | مجتمع
بالصورة..بنكيران يبحث عن والدته الحقيقية
أعلن مصمم الأزياء مهدي بنكيران عبر تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك في الساعات الأولى من يومه الاثنين، عن شروعه في البحث عن أسرته الحقيقية ووالدته البيولوجية.

''شوف تيفي''

أعلن مصمم الأزياء مهدي بنكيران عبر تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك في الساعات الأولى من يومه الاثنين، عن شروعه في البحث عن أسرته الحقيقية ووالدته البيولوجية.

وأوضح بنكيران الذي تبنته إحدى الأسر، على أنه استشار مع مختصين وبعض أصدقائه ولهذا قرر البحث عن أسرته، مؤكدا استعداده إلى مساعدتهم ماديا إذا ما كانوا في حاجة إلى ذلك.
وكتب بنكيران في تدوينته:''إحساس رائع و مخيف في نفس الوقت بالنسبة لي ، بعد سنوات من التفكير و الاستشارة مع العديد من الناس و المختصين في الشأن الإجتماعي الذين شجعني على فعل هذا..سأشرع في البحث عن أمي و عائلتي البيولوجية لصلة الرحم و إذا كانوا في حاجة سأعطيهم كل ما أملك , المسامحة . ﻻ أنسى أفراد أسرتي الذين بذلوا ما إستطاعوا من جهد و تشجيع و الشكر لاصدقائي و لكل من ساهم ﻓﻲ دﻋﻤﻲ و تشجيعي بهذا البحث.''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي بنكيران البيولوجية البحث

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