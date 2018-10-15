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بسيمة والمكفوف

نشطاء سعوديين يدعون لمقاطعة سيارات أجرة ''أوبر'' على خلفية موقفها من اختفاء خاشقجي

بتاريــخ : 15 أكتوبر 2018 / 03:34 نشطاء سعوديين يدعون لمقاطعة سيارات أجرة أوبر على خلفية موقفها من اختفاء خاشقجي | دولي
نشطاء سعوديين يدعون لمقاطعة سيارات أجرة ''أوبر'' على خلفية موقفها من اختفاء خاشقجي
دعا نشطاء سعوديون إلى مقاطعة شركة سيارات أجرة ''أوبر''، اليوم الأحد، على خلفية قرارها بخصوص موقفها من قضية اختفاء الصحافي السعودي ''جمال خاشقجي''.

شوف تيفي وكالات

دعا نشطاء سعوديون إلى مقاطعة شركة سيارات أجرة ''أوبر''، اليوم الأحد، على خلفية قرارها بخصوص موقفها من قضية اختفاء الصحافي السعودي ''جمال خاشقجي''.

وقام النشطاء بتأسيس ونشر ''هاشتاغ ''على موقع التواصل''تويتر''، تحت عنوان ''السعوديون _يقاطعون _أوبر'' والذي لقي تفاعلا من لدن السعوديين، حيث دعوا إلى حذف تطبيق الشركة من هواتفهم و مقاطعة خدماتها، معربين عن غضبهم من قرار الشركة، والتي اعتبروها اتهامات تفتقد للدليل.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية ''أوبرUBER'' لخدمات توصيل الركاب، ''دارا خشروا شاهي'' قد قرر مقاطعة مؤتمر السعودية الاستثماري، على غرار شركات ومستثمرين آخرين من دول أخرى، معلنا أنه لن يشارك في مؤتمر ''مستقبل الاستثمار''، المقرر في السعودية خلال أكتوبر الجاري، قبل معرفة مصير الصحافي السعودي''جمال خاشقجي''.

 

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