 الفيدرالية الديمقراطية للشغل تقرر تنظيم مسيرات جهوية احتجاجية ﻿
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الفيدرالية الديمقراطية للشغل تقرر تنظيم مسيرات جهوية احتجاجية

بتاريــخ : 15 أكتوبر 2018 / 03:23 الفيدرالية الديمقراطية للشغل تقرر تنظيم مسيرات جهوية احتجاجية | مجتمع
الفيدرالية الديمقراطية للشغل تقرر تنظيم مسيرات جهوية احتجاجية
قررت الفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال اجتماع المكتب المركزي، بحر هذا الأسبوع، الدخول في برنامج نضالي متعدد الصيغ والمراحل، بدءا بتنظيم مسيرات جهوية احتجاجية، يوم الأحد 28 أكتوبر، بجهة فاس –

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قررت الفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال اجتماع المكتب المركزي، بحر هذا الأسبوع، الدخول في برنامج نضالي متعدد الصيغ والمراحل، بدءا بتنظيم مسيرات جهوية احتجاجية، يوم الأحد 28 أكتوبر، بجهة فاس – مكناس، وجهة مراكش – آسفي، على أن تتم برمجة باقي الجهات في الاجتماع المقبل للمكتب المركزي.

وأضاف البلاغ الصادر عن المكتب المركزي للهيئة النقابية، أنه وبعد الوقوف على الأوضاع الاجتماعية المقلقة للشغيلة المغربية جراء السياسات العمومية الفاشلة، وعجز الحكومة عن تقديم بدائل المعضلات الاجتماعية القائمة، قررت عقد دورة للمجلس الوطني، وانطلاق أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس، يومي 10 و11 نونبر المقبل 2018.

ومعلوم أن المكتب المركزي للهيئة النقابية كانت قد أعلنت مشاركتها في المسيرة الاحتجاجية ضد الفساد، اليوم الأحد، بالدار البيضاء، والتي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، داعيا كافة المناضلين إلى الانخراط في هذه المحطة النضالية، حسب منطوق البلاغ.

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