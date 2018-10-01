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بسيمة والمكفوف

مواطن في طنجة يعد بمكافأة بنصف مليون لمن يدلي بمعلومات عن ''لصوص دراجين''

بتاريــخ : 15 أكتوبر 2018 / 02:21 مواطن في طنجة يعد بمكافأة بنصف مليون لمن يدلي بمعلومات عن لصوص دراجين | مجتمع
مواطن في طنجة يعد بمكافأة بنصف مليون لمن يدلي بمعلومات عن ''لصوص دراجين''
قدم مواطن في مدينة طنجة عرضا استثنائيا عبارة عن مكافأة مالية تبلغ قيمتها نصف مليون سنتيم (5000 درهم)، من أجل مساعدته للتعرف على هوية لصوص دراجين، قاموا بخطف هاتفه النقال في البوليفار ليلة أمس السبت.

شوف تيفي:

قدم مواطن في مدينة طنجة عرضا استثنائيا عبارة عن مكافأة مالية تبلغ قيمتها نصف مليون سنتيم (5000 درهم)، من أجل مساعدته للتعرف على هوية لصوص دراجين، قاموا بخطف هاتفه النقال في البوليفار ليلة أمس السبت.

وأوضح الشاب، عبر صفحته الفيسبوكية، أنه تعرض للسرقة مساء أمس السبت في حدود الساعة الثامنة من قبل شخصين كانا على متن دراجة نارية من نوع “s-h” غير مرقمة بالقرب من فندق رامبراند، استغلوا استخدامه للهاتف للسطو عليه والفرار إلى وجهة مجهولة.

وبحسب نفس المصدر فإنه ليس الضحية الوحيد للمشتبه بهما، إذ اكتشف عند تقديم بلاغ لمصالح الأمن وجود 6 حالات، جميعهم تعرضوا للسرقة بنفس الطريقة وفي توقيت متقارب في أماكن مختلفة من المدينة.

ونتيجة لهذه العملية فتح الشاب صفحة خاصة بموقع التواصل الاجتماعي، دعا عبرها من يمتلك معلومات التواصل معه أو إبلاغ الشرطة، مع وعد بمكافأة بقيمة 5000 درهم.

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شوف تيفي المغرب مواطن طنجة مكافأة نصف مليون معلومات لصوص دراجين

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