بنشماش:'' لدي الكثير من المشاريع المتعلقة بالنهوض بالوظائف التقريبية المتمثلة في المساهمة في الإنتاج التشريعي'' ﻿

قال عبد الحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين ''رؤيتي للولاية الرئاسية الجديدة؛ تتلخص في طموح مترجم إلى برنامج عمل من أجل إعطاء معنى جديد لنظام الثنائية البرلمانية ولنظام المجلسين المعمول به في

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قال عبد الحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين ''رؤيتي للولاية الرئاسية الجديدة؛ تتلخص في طموح مترجم إلى برنامج عمل من أجل إعطاء معنى جديد لنظام الثنائية البرلمانية ولنظام المجلسين المعمول به في المغرب''.

وأوضح بنشماش في حوار صحفي أجرته معه وكالة ''سبوتنيك'' الروسية الخميس الماضي أنه ''في إطار هذا الطموح اجتهدت خلال الثلاث سنوات الماضية من أجل إعطاء هوية جديدة لمجلس المستشارين باعتباره مؤسسة تتسم بتعددية وتنوع تركيبته، فيضم داخله مختلفة القوى السياسية والمهنية والنقابية والاقتصادية''.

وكشف أمين عام حزب البام، جوابا عن سؤال ما الجديد الذي ستقدمه من خلال البرلمان إذا تم انتخابك رئيسا مرة ثانية له؟ الذي طرحته عليه الوكالة في ذات الحوار : ''لدي الكثير من المشاريع المتعلقة بالنهوض بالوظائف التقريبية المتمثلة في المساهمة في الإنتاج التشريعي، ومراقبة العمل الحكومي مراقبة حازمة وصارمة، فضلا عن المساهمة في تقرير السياسات العمومية، والمشاركة في الدبلوماسية البرلمانية، ومن خلال هذا أطمح في تمكين مجلس المستشارين من الاضطلاع بوظائف جديدة''.

وأضاف المتحدث :''لدي برنامج إحدى أهم روافده هو تحويل مجلس المستشارين إلى مؤسسة حاضنة للنقاش العمومي التعددي التشاركي حول جميع القضايا الاستراتيجية المطروحة على جدول أعمال المغرب، ومواكبة المشاريع الوطنية المتعلقة بتصحيح الاختلالات الموجودة على مستوى منظومة العدالة الاجتماعية والإدارية، والمساهمة في إنجاح مشروع استراتيجي هيكلي يعيشه المغرب وهو مشروع الجهوية المتقدمة''.