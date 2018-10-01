الجواهري يحصل على جائزة أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم ﻿

للمرة الثانية على التوالي يحصل والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس السبت، في جزيرة بالي بإندونيسيا، على جائزة أفضل محافظى البنوك المركزية في العالم.

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للمرة الثانية على التوالي يحصل والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس السبت، في جزيرة بالي بإندونيسيا، على جائزة أفضل محافظى البنوك المركزية في العالم.

الجواهري تسلم الجائزة خلال حفل نظم على هامش الاجتماعات السنوية، للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ،المنعقدة من 8 الى 14 أكتوبر الجاري في بالي، بعد أن منح الدرجة ( أ)، وهي أعلى درجة ، وفق تقرير تقييم أداء محافظي البنوك المركزية لعام 2018، الذي تعده مجلة “غلوبال فاينانس” الأمريكية المتخصصة.

كما حصل الجواهري ، على جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في عام 2018 ، على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، التي تمنحها مجلة ''غلوبال ماركت''

الجواهري وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هاتين الجائزتين تأتيان لتتوجا العمل الدؤوب الذي يضطلع به بنك المغرب، مضيفا أن هذه المؤسسة النقدية ستواصل العمل للنهوض بالوضعية المالية والاقتصادية للمملكة.

وأعرب والي بنك المغرب، عن امتنانه لحصوله على هذه الجائزة، التي قال بأنها'' تمثل دليلا واضحا وتقديرا عميقا لإنجازات بنك المغرب، ولقيامه بمهامه على أحسن وجه وفقا للقواعد والمعايير الدولية ''.

ويشارك والي بنك المغرب في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بالي الإندونيسية ، وخاصة في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية ، حيث يناقش الخبراء والمسؤولون الحكوميون، من مختلف بلدان العالم، الظرفية الدولية تشهد تغيرات تتعلق بالتوترات الصينية -الأمريكية، وانهيار عدد من عملات الاقتصادات الناشئة.