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لقاء مرتقب بين كوهلر والبرلمان الأوروبي بخصوص قضية الصحراء المغربية

بتاريــخ : 15 أكتوبر 2018 / 01:26 لقاء مرتقب بين كوهلر والبرلمان الأوروبي بخصوص قضية الصحراء المغربية | بوليتيك
لقاء مرتقب بين كوهلر والبرلمان الأوروبي بخصوص قضية الصحراء المغربية
من المرتقب أن يوجه البرلمان الأوروبي دعوة رسمية، إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، الألماني ''هورست كوهلر''، للحضور بجلسة ستعقدها لجنة الخارجية الأوروبية، بشراكة مع الفريق البرلماني

شوف تيفي

من المرتقب أن يوجه البرلمان الأوروبي دعوة رسمية، إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، الألماني ''هورست كوهلر''، للحضور بجلسة ستعقدها لجنة الخارجية الأوروبية، بشراكة مع الفريق البرلماني الأوروبي المكلف بالعلاقات مع المغرب العربي، لأجل مناقشة آخر مستجدات قضية الصحراء المغربية.

ورجحت مصادر إعلامية، أن يكون موضوع هذا اللقاء بين كوهلر واللجنة الأوروبية، هو تقديم وجهة نظر الأمم المتحدة، بخصوص تجديد الاتفاقيات الفلاحية والبحرية، الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بما فيها الأقاليم الجنوبية.

وكان المبعوث الأممي الألماني ''كوهلر''، قد التقى في وقت سابق من شهر ماي الماضي، ''فدريكا موغريني'' الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوربية ، تطرقا فيه إلى مقترحات و مساعي الأمم المتحدة، لإيجاد حل سياسي متفق عليه لإنهاء نزاع مفتعل وفارغ من أساسه، وكذا النقاط التي جاءت في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2414.

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شوف تيفي المغرب أوربا الصحراء المغربية كوهلر موغريني

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