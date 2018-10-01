الطلبة المغاربة يحتلون المرتبة الأولى بين أكثر الطلبة الأجانب الدارسين بفرنسا ﻿

احتل المغرب المرتبة الأولى بين أكثر الطلبة الأجانب الدارسين في فرنسا للعام الدراسي الجاري 2018-2019، في حين جاءت الجزائر في الرتبة الثانية.

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احتل المغرب المرتبة الأولى بين أكثر الطلبة الأجانب الدارسين في فرنسا للعام الدراسي الجاري 2018-2019، في حين جاءت الجزائر في الرتبة الثانية.

وأفادت قناة روسيا اليوم، نقلا عن ''كمبوس فرانس'' الموقع المتخصص بالدراسة في فرنسا، أن عدد الطلاب المغاربة المتواجدين في فرنسا يصل 39.855، فيما بلغ عدد الطلاب الجزائريين 30.521 طالب، مقابل 26.116 لعام 2017.

وحلت الصين في المرتبة الثالثة بـ30.071 من أصل 343.400 طالب أجنبي، اختاروا فرنسا لمواصلة دراستهم الجامعية.

وحسب ذات الموقع ''كمبوس فرانس''، فقد سجلت نسبة الطلبة الأجانب الدارسين في فرنسا، خلال هذه السنة ارتفاعا بـ4.5% مقارنة بالسنة الماضية.