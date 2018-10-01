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بنشماش: إلغاء مجانية التعليم موضوع غير مطروح للنقاش على الإطلاق

بتاريــخ : 15 أكتوبر 2018 / 01:22 بنشماش: إلغاء مجانية التعليم موضوع غير مطروح للنقاش على الإطلاق | بوليتيك
بنشماش: إلغاء مجانية التعليم موضوع غير مطروح للنقاش على الإطلاق
نفى عبد الحكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس المستشارين، ''إلغاء مجانية التعليم'' التي تروج في العديد من المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.

شوف تيفي:

نفى عبد الحكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس المستشارين، ''إلغاء مجانية التعليم'' التي تروج في العديد من المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد بنشماش في حوار أجرته معه وكالة سبوتنيك الروسية، يوم الخميس الماضي، قائلا ''هذا الموضوع غير مطروح على الإطلاق، هو مجرد تسريبات هنا وهناك، ولكن الأمر غير مطروح للنقاش على طاولة النقاش الوطني في المغرب، بل على العكس لدينا في البرلمان المغربي بغرفتيه مشروع قانون لإصلاح منظومة التعليم والتربية والتقويم، وسوف نقوم خلال الأسابيع القادمة بمناقشة هذا القانون''.

وأوضح رئيس مجلس المستشارين وفقا لذات المصدر، ''أن المغرب لديه مؤسسة وطنية هامة جدا تسمى بالمجلس الأعلى للتعليم، وقد أعدت استراتيجية لإصلاح منظومة التعليم والتربية والتكوين، وقد تم تقديم تلك الاستراتيجية إلى الملك محمد السادس، وصارت تلك الاستراتيجية وثيقة مرجعية، يتفق عليها جميع المغاربة، والبرلمان سيقوم بترجمة تلك الوثيقة إلى قوانين وخطط عمل وسياسات''.

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شوف تيفي المغرب بنشماش إلغاء مجانية التعليم موضوع مطروح النقاش

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