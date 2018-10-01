وفد عن مجلس النواب يشارك في الدورة 139 للاتحاد البرلماني الدولي ﻿

يشارك وفد عن مجلس النواب في الدورة 139 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي تحتضنها جنيف من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري حول موضوع '' القيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية في عصر الابتكار والتغير

شوف تيفي: (و.م.ع)

يشارك وفد عن مجلس النواب في الدورة 139 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي تحتضنها جنيف من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري حول موضوع '' القيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية في عصر الابتكار والتغير التكنولوجي ''.

ويضم الوفد البرلماني، الذي يترأسه عبد العزيز العماري، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الأحد، كلا من رحو الهيلع من فريق الأصالة والمعاصرة، ونور الدين الأزرق من فريق التجمع الدستوري، وأحمد التومي من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ونجيب الخدي الكاتب العام لمجلس النواب.

وشارك أعضاء الوفد البرلماني المغربي، يضيف البلاغ، في الاجتماعات التنسيقية للمجموعات البرلمانية الجيوسياسية العربية والإسلامية والإفريقية التي انعقدت أمس السبت بمركز المؤتمرات بجنيف على هامش اجتماعات الجمعية الـ 139 والدورة الـ 203 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي.

وتهدف هذه الاجتماعات إلى تنسيق المواقف حول مختلف القضايا والبنود الطارئة التي سيتم طرحها ومناقشتها وتبنيها خلال اجتماعات الاتحاد والتي تتطلب مزيدا من التشاور للاتفاق على القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تصب في مصلحة الشعوب والدول العربية والإسلامية والإفريقية في ظل ما يشهده العالم من تداعيات وأحداث لها تبعات على مختلف الشعوب والدول.

وتم خلال اجتماع المجموعة العربية والإسلامية وكذا الإفريقية الاتفاق على دمج الاقتراحين المقدمين من الأردن والكويت حول معالجة مشكلة العجز الخطير في موازنة (الأونروا) بهدف ضمان استمرارية تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين ومناقشة تداعيات القرار الأمريكي بوقف المساعدات المقدمة إلى الأونروا ، وتقييم أثر هذا القرار على القضية الفلسطينية بمجملها. وقد تم الاتفاق على دعم هذا البلد من قبل المجموعة الإفريقية.

ومن المنتظر أن يشارك الوفد أيضا في اجتماعات المجلس الحاكم والجمعية العامة واللجن الدائمة الأربعة وهي لجنة السلام والأمن العالمي، ولجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة، ولجنة الديمقراطية ولجنة شؤون الأمم المتحدة.