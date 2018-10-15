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بالصور..شوفو كيفاش تقلبت سيارة لنقل عمال وعاملات في الفلاحة بميدلت

بتاريــخ : 15 أكتوبر 2018 / 01:06 بالصور..شوفو كيفاش تقلبت سيارة لنقل عمال وعاملات في الفلاحة بميدلت | حوادث و حقوق
بالصور..شوفو كيفاش تقلبت سيارة لنقل عمال وعاملات في الفلاحة بميدلت
شهدت منطقة أيت أومغار ضواحي مدينة ميدلت، يومه الأحد، وقوع حادث جد خطير، يتمثل في انقلاب سيارة نفعية كبيرة، كان على متنها العديد من العمال والعاملات في الفلاحة، ما تسب في إصابة البعض منهم بجروح

''شوف تيفي''

شهدت منطقة أيت أومغار ضواحي مدينة ميدلت، يومه الأحد، وقوع حادث جد خطير، يتمثل في انقلاب سيارة نفعية كبيرة، كان على متنها العديد من العمال والعاملات في الفلاحة، ما تسب في إصابة البعض منهم بجروح وكسور.

وحسب مصادر محلية فإن السيارة، كانت في طريقها إلى إحدى الضيعات الفلاحية لجني ''التفاح''، إلا أن السائق فقد السيطرة على المقود، ما تسبب في انقلابها وإصابة الركاب.

وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي، فتحت تحقيقا في الموضوع، بينما تم نقل الركاب المصابين، على وجه السرعة إلى مستشفى مولاي علي الشريف بالراشيدية لتلقي الإسعافات الضرورية.

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المغرب شوف تيفي الدرك الملكي كسور العمال الضيعات الفلاحية الركاب

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