الإطاحة بعصابة إجرامية خطيرة بالقصر الكبير ﻿

تمكنت عناصر الشرطة بمفوضية القصر الكبير، مساء أمس، من إيقاف أحد أكثر المطلوبين لديها للعدالة بعد ترصد ومراقبة لأيام.

''شوف تيفي''

تمكنت عناصر الشرطة بمفوضية القصر الكبير، مساء أمس، من إيقاف أحد أكثر المطلوبين لديها للعدالة بعد ترصد ومراقبة لأيام.

وحسب ولاية أمن تطوان، فإن الأمر يتعلق بالمدعو '' الكربوز '' من مواليد القصرالكبير سنة 1982، من ذوي السوابق القضائية المتعددة ومبحوث عنه بموجب سبع مذكرات بحث لفائدة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الدرك الملكي والشرطة القضائية لمفوضية القصرالكبير، وذلك من أجل تكوين عصابة إجرامية، التزوير واستعماله، الاتجار وترويج المخدرات والخمور المهربة.

وأكدت الولاية أن المعني تم إيقافه بتجزئة الوحدة طريق العرائش على متن سيارة رباعية الدفع من نوع ''طويوطا راف كاط'' تحمل لوحة ترقيم مزورة، كما حجزت عناصر الشرطة بداخلها، لفائدة البحث، لوحة ترقيم أخرى وهواتف نقالة أحيلت جميعها على المصالح المختصة من أجل إجراء خبرة تقنية، وقد تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة من أجل تعميق البحث معه.