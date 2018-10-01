وزير بحريني يشيد بالدور ''الحيوي'' الذي تضطلع به الجالية المغربية في المسيرة التنموية للبحرين ﻿

أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني، جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الأحد بالمنامة، بـ ''الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الجالية المغربية في المسيرة التنموية لمملكة البحرين ''.

شوف تيفي:

أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني، جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الأحد بالمنامة، بـ ''الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الجالية المغربية في المسيرة التنموية لمملكة البحرين ''.

وأضاف حميدان، خلال لقاء مع سفير المغرب في البحرين أحمد رشيد خطابي، أن هذا الدور ''البالغ الأهمية'' يعزى إلى تعزيز آليات التنسيق المستمر بين الجانبين في كل ما يتعلق بالشأن المهني والاجتماعي لأفراد الجالية المغربية بمختلف مكوناتها بالبحرين، منوها، في هذا الصدد، بالتعاون الفني والتقني المستمر بين المغرب والبحرين في المجالات التنموية والاقتصادية المختلفة، ولاسيما في مجال الشغل والتنمية الاجتماعية.

من جهة أخرى، أعرب المسؤول البحريني عن اعتزاز بلاده بالدعوة التي تلقتها من قبل المغرب للمشاركة في فعاليات النسخة الـ 11 للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية التي تحتضنها مدينة مراكش من 5 إلى 7 دجنبر المقبل، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين وصناع القرار والخبراء في مجالات الهجرة والتنمية.

من جانبه، أبرز خطابي أن مباحثاته مع المسؤول البحريني تناولت، على الخصوص، الدور ''الرائد'' للمغرب على الصعيدين الدولي والقاري في مجال معالجة قضايا الهجرة والمهاجرين وفق المنظور الملكي الشمولي والواقعي وعمقه المتضامن القائم على المسؤولية المشتركة، والذي ينطلق من أهمية الارتباط العضوي بين الهجرة و التحديات التنموية الجسام، التي تفرض نفسها على الضمير الإنساني العالمي.

وفي هذا السياق، قال الدبلوماسي المغربي إن استضافة المغرب للمؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، يومي 10 و 11 دجنبر 2018 بالمغرب، عقب تنظيم المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية، ''سيشكل حدثا تاريخيا غير مسبوق باعتماد أول ميثاق عالمي من نوعه حول الهجرة''.