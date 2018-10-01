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18 أكتوبر .. إضراب وطني في المصحات الخاصة باستثناء الحالات المستعجلة

بتاريــخ : 15 أكتوبر 2018 / 00:32 18 أكتوبر .. إضراب وطني في المصحات الخاصة باستثناء الحالات المستعجلة | مجتمع
18 أكتوبر .. إضراب وطني في المصحات الخاصة باستثناء الحالات المستعجلة
قررت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة خوض إضراب الوطني، يوم الخميس 18 أكتوبر، بجميع العيادات والمصحات الخاصة على امتداد ربوع المملكة.

شوف تيفي:

قررت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة خوض إضراب الوطني، يوم الخميس 18 أكتوبر، بجميع العيادات والمصحات الخاصة على امتداد ربوع المملكة.

وشددت الجمعية في بلاغ لها توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الأحد، على أن هذا الإضراب سيشمل كل الأقسام والمصالح الاستشفائية باستثناء المستعجلات الطبية والجراحية حتى يتسنى تمكين الحالات الاستعجالية من العلاج.

وأكد المصدر أن خطوة الإضراب الأولى المقررة يوم الخميس 18 أكتوبر 2018، كانت ضرورية بالنظر إلى غياب إجراءات عملية وفعلية تجيب عن مضامين الملف المطلبي الذي ظلت التنظيمات المهنية والنقابية ترافع من أجله منذ سنوات، وشكّل موضوع مناشدات ومراسلات ونداءات متعددة إلى مختلف الجهات المختصة وكل المتدخلين المعنيين.

كما أوضح ذات المصدر، أن الملف المطلبي لمهنيي الصحة بالقطاع الخاص يدعو إلى تأهيل وإصلاح المنظومة الصحية بما يستجيب للاحتياجات الصحية للمواطنات والمواطنين، مؤكدا على ضرورة اتخاذ آليات وتدابير فعلية من أجل حفظ وحماية كرامة الطبيب المغربي، ومحاربة الممارسة غير الشرعية للطب، ووقف التحامل الضريبي واتخاذ إجراءات ضريبية تحفيزية للمساهمة في تطوير القطاع، إلى جانب تعديل القانون 131.13، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا مراجعة التعريفة المرجعية وتعميم التغطية الصحية وتحديد سقف الاقتطاعات التي تخص التغطية الصحية للأطباء.

واختتم البلاغ أن مهنيي الصحة بالقطاع الخاص يدهم ممدودة وجاهزون لكل حوار مسؤول يفضي إلى خلاصات مسؤولة وملموسة، مذكرا في الوقت نفسه بأن هناك إضرابا ثانيا قرره الجمع العام الاستثنائي ليوم 20 شتنبر، وحدّد له تاريخ الخميس 22 نونبر، إلى جانب إضراب ثالث مقرر هو الآخر يوم الخميس 20 دجنبر 2018.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب إضراب وطني المصحات الخاصة استثناء الحالات المستعجلة

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