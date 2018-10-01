خبير دولي يكشف أسباب تفوق المغرب وسيطرته على سوق تصنيع السيارات ﻿

كشف خبير دولي في التجارة والاستثمار أسباب الطفرة التي يشهدها المغرب في صناعة السيارات، واستحواذها على السوق الأفريقية وغزوها للسوق الأوروبية والأمريكية.

شوف تيفي:

كشف خبير دولي في التجارة والاستثمار أسباب الطفرة التي يشهدها المغرب في صناعة السيارات، واستحواذها على السوق الأفريقية وغزوها للسوق الأوروبية والأمريكية.

رغم أن المغرب الأول عربيا، والثاني إفريقيا، والثامن والعشرين عالميا من حيث إنتاج السيارات، إلا أن وزير الصناعة والتجارة المغربي مولاي حفيظ العلمي، كشف قبل أيام أن المغرب يسعى إلى مضاعفة صادراته من السيارات بعد أن تمكن من تحقيق طفرة في قطاع صناعة السيارات، وتجاوزت نسبة المكون المحلي في صادرات قطاع السيارات المغربي الـ 50 في المائة بل وتتجه إلى 65 في المائة بحلول 2023.

وقال الخبير الدولي في مجال التجارة الدولية والاستثمار، أمين لعبيدي، في تصريح لـ''وكالة سبوتنيك الروسية'' أمس السبت، إن المغرب قام بتصدير سيارات بقيمة 70 مليار درهم ''7.6 مليار دولار'' خلال عام 2017 الماضي، ومن المقرر أن تبلغ صادراته من السيارات بنهاية العام المقبل ''2019'' 100 مليار درهم ''10.8مليار دولار''.

وأوضح الخبير يضيف المصدر، أن المغرب استطاع في الآونة الأخيرة بالتعاون مع شركائه الأوروبيين'' شركتي ''رونو'' و ''بيجو''الفرنسيتين، والصينيين ''شركة بي واي دي''، السيطرة على صناعات تركيب السيارات، ورفع جودة المكون المحلي في السيارات، فضلا عن تأمين احتياجات السوق المغربية من قطع الغيار.

وكان وزير التجارة والصناعة قد صرح يوم الاثنين الماضي، بـأن ''المغرب يقترب من تصنيع مليون سيارة في السنة، وإن الأجزاء المصنعة في المغرب أصبحت معروفة في العالم بجودتها ومطابقتها للمعايير، وإن الحكومة وهيئة تشجيع الاستثمارات حريصة على المحافظة على هذه السمعة من خلال انتقائها أفضل المستثمرين في هذا المجال''.

وأكد لعبيدي على ''خصوصية السوق الإفريقية بالنسبة للمغرب، ومعرفة المملكة لحاجة الأسواق الإفريقية من حيث المناخ وطبيعة البيئة، والعلاقات الاستراتيجية مع دول إفريقيا الوسطى''، مشيرا إلى أن ''الأفارقة لا ينظرون للمنتج المغربي كمنتج أجنبي، خاصة أن المنتج المغربي يمكن أن يوفر لهم فرص عمل من خلال تجميع السيارات، و التصنيع المحلي في الدول الإفريقية من خلال مراحل صيانة ما بعد البيع، فضلا عن أن ارتفاع قيمة الدولار، أعطى للمنتج المغربي نفوذا كبيرا في غالبية الدول الأفريقية، التي تتعامل مع المغرب بالعملة المحلية لها''.