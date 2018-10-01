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بسيمة والمكفوف

بالفيديو.. شاب حديث الخروج من السجن يشعل النار في منزل عائلته ضواحي البرنوصي بالبيضاء

بتاريــخ : 14 أكتوبر 2018 / 23:42 بالفيديو.. شاب حديث الخروج من السجن يشعل النار في منزل عائلته ضواحي البرنوصي بالبيضاء | حوادث و حقوق
بالفيديو.. شاب حديث الخروج من السجن يشعل النار في منزل عائلته ضواحي البرنوصي بالبيضاء
أقدم شاب من ذوي السوابق العدلية على إحراق منزل عائلته بدوار صفيحي بعمالة البرنوصي بالبيضاء

شوف تيفي

أقدم شاب من ذوي السوابق العدلية على إحراق منزل عائلته بدوار صفيحي بعمالة البرنوصي بالبيضاء

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن الشاب الثلاثيني حديث الخروج من السجن، ومدمن على تناول المخدرات، حيث دخل في نقاش حاد مع أحد إخوته من أجل الاستفادة من إعادة الهيكلة لدور الصفيح، فقام بإشعال النار بمنزل عائلته ليلة يومه الأحد.

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية و رجال المطافئ انتقلوا إلى عين المكان من إجل إخماد النيران الملتهبة في ''البراكة''، وفتح مذكرة بحث في حق الجاني الذي فر هاربا الى وجهة غير معلومة

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب شاب حديث الخروج السجن النار منزل عائلة ضواحي البرنوصي الدار البيضاء

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