بالفيديو..اعتقال مغربي بالسعودية بسبب تعذيبه للقطط ﻿

نشرت العديد من الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' نهاية الأسبوع الجاري، مقطع فيديو، قيل إنه يعود لشاب يحمل الجنسية المغربية، تورط في تعذيب قطط بالمدينة المنورة، من خلال تحريض كلبه الخطير.

''شوف تيفي''

نشرت العديد من الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' نهاية الأسبوع الجاري، مقطع فيديو، قيل إنه يعود لشاب يحمل الجنسية المغربية، تورط في تعذيب قطط بالمدينة المنورة، من خلال تحريض كلبه الخطير.

وعلاقة بالموضوع، فقد كشفت وسائل إعلام سعودية، يومه الأحد، أن المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عبد الله أبا الخيل، قال إن الوزارة بالتعاون مع الجهات الأمنية ضبطت شخصا ظهر في مقطع فيديو يعذب قططا مربوطة بتسليط كلاب عليها.

وأشارت المصادر ذاتها أن المسؤول السعودي، قال إنه وبعد تلقي الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ في الوزارة بلاغا عن شخص يقوم بتعذيب القطط المربوطة بتسليط الكلاب عليها، جرى تحديد موقع المخالفة، وتبين أنه في المدينة المنورة، مضيفا أنه تم على الفور تمرير البلاغ إلى ضابط الاتصال الموجود بفرع الوزارة في المدينة المنورة، والذي بدوره قام بتشكيل فريق مشترك مع الجهات الأمنية للتوصل لصاحب المقطع البشع.