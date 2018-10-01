حصـري وخطــيــر.. ''البوليساريو'' يعرقلون حركة المسافرين عبر الحدود بين المغرب وموريتانيا ﻿

توصلت ''شـوف تيفي''، بأنباء تفيد أن عددا من عناصر ما يسمى بـ ''جبهة البوليساريو'' ، يتمركزون منذ البارحة بالقرب من المركز الحدودي بين المغرب وموريتانيا ''الكركرات''.

شــوف تيفي: الــداخـلـة

توصلت ''شـوف تيفي''، بأنباء تفيد أن عددا من عناصر ما يسمى بـ ''جبهة البوليساريو'' ، يتمركزون منذ البارحة بالقرب من المركز الحدودي بين المغرب وموريتانيا ''الكركرات''.

وحسب مصادرنا نقلاً عن شهود عيان، فإن أفراد الجبهة الوهمية يعترضون سبيل المارة من سيارات وشاحنات وحافلات ويمنعونهم من المرور إلى الأراضي المغربية؛ حيث مرّ عدد من المسافرين إلى مدينة الداخلة بصعوبة بعدما اعترض عناصر الجبهة الوهمية طريقهم.

وإن تأكدت هذه الأنباء، فإن هذا الأمر يعتبر خطيرا وانتهاكا صريحا لاتفاقية وقف إطلاق الناري، حيث سبق للجبهة الوهمية أن أقدمت على فعل مماثل لهذا بالمنطقة المذكورة، ولقي استنكاراً واضحاً من الأمم المتحدة وبعض الدول الأخرى.