 حصـري وخطــيــر.. ''البوليساريو'' يعرقلون حركة المسافرين عبر الحدود بين المغرب وموريتانيا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وفاة سائق طاكسي وجرحى في حادثة سير بضواحي تاونات | حوادث و حقوق

وفاة سائق طاكسي وجرحى في حادثة سير بضواحي تاونات

خبير دولي يكشف أسباب تفوق المغرب وسيطرته على سوق تصنيع السيارات | مجتمع

خبير دولي يكشف أسباب تفوق المغرب وسيطرته على سوق تصنيع السيارات

بالفيديو.. شاب حديث الخروج من السجن يشعل النار في منزل عائلته ضواحي البرنوصي بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالفيديو.. شاب حديث الخروج من السجن يشعل النار في منزل عائلته ضواحي البرنوصي بالبيضاء

بالفيديو..اعتقال مغربي بالسعودية بسبب تعذيبه للقطط | مجتمع

بالفيديو..اعتقال مغربي بالسعودية بسبب تعذيبه للقطط

حصـري وخطــيــر.. البوليساريو يعرقلون حركة المسافرين عبر الحدود بين المغرب وموريتانيا | بوليتيك

حصـري وخطــيــر.. ''البوليساريو'' يعرقلون حركة المسافرين عبر الحدود بين المغرب وموريتانيا

رجال الحموشي بطنجة يطيحون بأخطر عصابة يتزعمها إفريقي والقضية فيها قرصنة أرصدة زبناء الأبناك | حوادث و حقوق

رجال الحموشي بطنجة يطيحون بأخطر عصابة يتزعمها إفريقي والقضية فيها قرصنة أرصدة زبناء الأبناك

رصاصة طائشة تردي صيادا قتيلا بضواحي أزيلال | حوادث و حقوق

رصاصة طائشة تردي صيادا قتيلا بضواحي أزيلال

وزارة الصحة تخفض أثمنة 58 دواء لعلاج الأمراض المزمنة | مجتمع

وزارة الصحة تخفض أثمنة 58 دواء لعلاج الأمراض المزمنة

عاجل...شاب عشريني يضع حدا لحياته داخل بئر بأولاد تايمة | حوادث و حقوق

عاجل...شاب عشريني يضع حدا لحياته داخل بئر بأولاد تايمة

بسيمة والمكفوف

حصـري وخطــيــر.. ''البوليساريو'' يعرقلون حركة المسافرين عبر الحدود بين المغرب وموريتانيا

بتاريــخ : 14 أكتوبر 2018 / 23:21 حصـري وخطــيــر.. البوليساريو يعرقلون حركة المسافرين عبر الحدود بين المغرب وموريتانيا | بوليتيك
حصـري وخطــيــر.. ''البوليساريو'' يعرقلون حركة المسافرين عبر الحدود بين المغرب وموريتانيا
توصلت ''شـوف تيفي''، بأنباء تفيد أن عددا من عناصر ما يسمى بـ ''جبهة البوليساريو'' ، يتمركزون منذ البارحة بالقرب من المركز الحدودي بين المغرب وموريتانيا ''الكركرات''.

شــوف تيفي: الــداخـلـة

توصلت ''شـوف تيفي''، بأنباء تفيد أن عددا من عناصر ما يسمى بـ ''جبهة البوليساريو'' ، يتمركزون منذ البارحة بالقرب من المركز الحدودي بين المغرب وموريتانيا ''الكركرات''.

وحسب مصادرنا نقلاً عن شهود عيان، فإن أفراد الجبهة الوهمية يعترضون سبيل المارة من سيارات وشاحنات وحافلات ويمنعونهم من المرور إلى الأراضي المغربية؛ حيث مرّ عدد من المسافرين إلى مدينة الداخلة بصعوبة بعدما اعترض عناصر الجبهة الوهمية طريقهم.

وإن تأكدت هذه الأنباء، فإن هذا الأمر يعتبر خطيرا وانتهاكا صريحا لاتفاقية وقف إطلاق الناري، حيث سبق للجبهة الوهمية أن أقدمت على فعل مماثل لهذا بالمنطقة المذكورة، ولقي استنكاراً واضحاً من الأمم المتحدة وبعض الدول الأخرى.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الحدود موريتانية الكركرات عرقلة مسافرين شاحنات البوليساريو المركز الحدودي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

انتخاب عبد الله الداودي رئيسا جديدا لجماعة مرشوش بدائرة الرماني إقليم الخميسات | بوليتيك

انتخاب عبد الله الداودي رئيسا جديدا لجماعة مرشوش بدائرة الرماني إقليم الخميسات

دعم استقلاليين لحزب العدالة والتنمية بالحاجب يغضب اللجنة التنفيذية لـالميزان | بوليتيك

دعم استقلاليين لحزب العدالة والتنمية بالحاجب يغضب اللجنة التنفيذية لـ''الميزان''

عــــــــاجل: الأمانة العامة لحزب البيجيدي تدفع الشيخي لمنافسة بنشماش على رئاسة مجلس المستشارين | بوليتيك

عــــــــاجل: الأمانة العامة لحزب "البيجيدي" تدفع الشيخي لمنافسة بنشماش على رئاسة مجلس المستشارين

الفنانون يتساقطون تباعا ودعوة للملك محمد السادس لإنشاء صندوق تحت إشرافه المباشر مخصص للدعم الاجتماعي للفنانين | بوليتيك

الفنانون يتساقطون تباعا ودعوة للملك محمد السادس لإنشاء صندوق تحت إشرافه المباشر مخصص للدعم الاجتماعي للفنانين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مواطن ولدات مراتو توأم خدج وطلبو ليه 40 مليون مقابل وضعهم في القرعة | حالة خاصة
منذ 10 دقائق

مواطن ولدات مراتو توأم ''خدج'' وطلبو ليه 40 مليون مقابل وضعهم في ''القرعة''

تغييرات بأمن القصور بعد أخطاء مهنية داخل إقامات ملكية | شوف الصحافة

تغييرات بأمن القصور بعد أخطاء مهنية داخل إقامات ملكية

المدونة المغربية الشهيرة سحر الزروالي تُحارب الهدر المدرسي | خارج البلاطو

المدونة المغربية الشهيرة سحر الزروالي تُحارب الهدر المدرسي

هيئات سياسية وحقوقية تخرج في مسيرة ضد الفساد والرشوة بالبيضاء | خارج البلاطو

هيئات سياسية وحقوقية تخرج في مسيرة ضد الفساد والرشوة بالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

وفاة سائق طاكسي وجرحى في حادثة سير بضواحي تاونات | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

وفاة سائق طاكسي وجرحى في حادثة سير بضواحي تاونات

خبير دولي يكشف أسباب تفوق المغرب وسيطرته على سوق تصنيع السيارات | مجتمع

خبير دولي يكشف أسباب تفوق المغرب وسيطرته على سوق تصنيع السيارات

بالفيديو.. شاب حديث الخروج من السجن يشعل النار في منزل عائلته ضواحي البرنوصي بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالفيديو.. شاب حديث الخروج من السجن يشعل النار في منزل عائلته ضواحي البرنوصي بالبيضاء

بالفيديو..اعتقال مغربي بالسعودية بسبب تعذيبه للقطط | مجتمع

بالفيديو..اعتقال مغربي بالسعودية بسبب تعذيبه للقطط

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.