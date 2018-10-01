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بسيمة والمكفوف

رجال الحموشي بطنجة يطيحون بأخطر عصابة يتزعمها إفريقي والقضية فيها قرصنة أرصدة زبناء الأبناك

بتاريــخ : 14 أكتوبر 2018 / 22:48 رجال الحموشي بطنجة يطيحون بأخطر عصابة يتزعمها إفريقي والقضية فيها قرصنة أرصدة زبناء الأبناك | حوادث و حقوق
رجال الحموشي بطنجة يطيحون بأخطر عصابة يتزعمها إفريقي والقضية فيها قرصنة أرصدة زبناء الأبناك
تمكنت خلية محاربة الجريمة المعلوماتية بولاية أمن طنجة، خلال الأسبوع الجاري، من تفكيك شبكة متخصصة في النصب و الاحتيال بواسطة نظام المعلومات و تزوير و قرصنة أرصدة عدد من زبناء الأبناك بالخارج .

"شوف تيفي"

تمكنت خلية محاربة الجريمة المعلوماتية بولاية أمن طنجة، خلال الأسبوع الجاري، من تفكيك شبكة متخصصة في النصب و الاحتيال بواسطة نظام المعلومات و تزوير و قرصنة أرصدة عدد من زبناء الأبناك بالخارج .

وحسب ما كشف عنه مصدر أمني فإن الخلية الأمنية لمحاربة الجريمة الإلكترونية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية توصلت بشكاية من مؤسسة نقدية بنكية دولية يتعلق موضوعها بتعرض أرصدة عدد من الزبناء للقرصنة واقتطاعات ضخمة ، وأنها أجرت تحريات وأبحاثا استنادا لمعلومات إلكترونية، مكنتها، من اكتشاف وجود شبكة إجرامية متخصصة في جرائم المس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية والولوج إليها عن طريق الاحتيال والسرقة والنصب عبر الإنترنيت باستعمال بيانات بنكية خاصة بالمواطنين و التي تتواجد حاليا بمدينة طنجة .

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأبحاث و التحريات القضائية أسفرت عن إيقاف الشبكة الإجرامية، التي انتحل عدد من أفرادها هوية الغير والإقامة غير الشرعية، وعثر لديهم على سيارات مشكوك فيها، تتكون من 13 شخصا جلهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء ويتزعمهم سنغالي ("د.م" 32 سنة)، وقد تم إيقافهم على مستوى فندق مصنف بطنجة ، مبرزا أن عملية الإيقاف التي قامت بها مصالح الشرطة القضائية بطنجة، تمت بعد قيام المشتبه بهم بحجوزات عن طريق الإنترنيت لشقق باستعمال بطائق بنكية مصرح بسرقتها من طرف مواطنين بالخارج .

وأكد ذات المصدر وضع المشتبه بهم الـ 13 رهن الحراسة النظرية، حيث تم الاستماع إليهم والتحقيق معهم في القضية قبل أن يتم توجيه التهم السالف ذكرها لخمسة أشخاص منهم غيني وكونغوليين وسينغاليين، وقد جرى إيقاف أفراد الشبكة الإجرامية في حالة تلبس، حيث قاموا طيلة شهر شتنبر وأكتوبر يقومون بحجوزات بلغت قيمتها المالية أزيد من 214.000 درهم ، مشددا على أن خلية محاربة الجريمة المعلوماتية ضبطت حاسوبا لدى الرأس المدبر واكتشفت طريقة نصبهم و قرصنتهم حيث وجدت به عددا من المواقع التي يتم بها قرصنة البيانات البنكية بواسطتها، و بالتالي يعمدون إلى وضع حجوزات بعدد من الفنادق و بعدها يتم التنيسق مع باقي أعضاء الشبكة و تسليمهم بيانات لبطائق يتم استعمالها و استغلالها في هذا العمل الإجرامي .



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المغرب شوف تيفي الفنادق حجوزات السرقة عصابة

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