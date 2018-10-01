 عاجل...شاب عشريني يضع حدا لحياته داخل بئر بأولاد تايمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وفاة سائق طاكسي وجرحى في حادثة سير بضواحي تاونات | حوادث و حقوق

وفاة سائق طاكسي وجرحى في حادثة سير بضواحي تاونات

خبير دولي يكشف أسباب تفوق المغرب وسيطرته على سوق تصنيع السيارات | مجتمع

خبير دولي يكشف أسباب تفوق المغرب وسيطرته على سوق تصنيع السيارات

بالفيديو.. شاب حديث الخروج من السجن يشعل النار في منزل عائلته ضواحي البرنوصي بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالفيديو.. شاب حديث الخروج من السجن يشعل النار في منزل عائلته ضواحي البرنوصي بالبيضاء

بالفيديو..اعتقال مغربي بالسعودية بسبب تعذيبه للقطط | مجتمع

بالفيديو..اعتقال مغربي بالسعودية بسبب تعذيبه للقطط

حصـري وخطــيــر.. البوليساريو يعرقلون حركة المسافرين عبر الحدود بين المغرب وموريتانيا | بوليتيك

حصـري وخطــيــر.. ''البوليساريو'' يعرقلون حركة المسافرين عبر الحدود بين المغرب وموريتانيا

رجال الحموشي بطنجة يطيحون بأخطر عصابة يتزعمها إفريقي والقضية فيها قرصنة أرصدة زبناء الأبناك | حوادث و حقوق

رجال الحموشي بطنجة يطيحون بأخطر عصابة يتزعمها إفريقي والقضية فيها قرصنة أرصدة زبناء الأبناك

رصاصة طائشة تردي صيادا قتيلا بضواحي أزيلال | حوادث و حقوق

رصاصة طائشة تردي صيادا قتيلا بضواحي أزيلال

وزارة الصحة تخفض أثمنة 58 دواء لعلاج الأمراض المزمنة | مجتمع

وزارة الصحة تخفض أثمنة 58 دواء لعلاج الأمراض المزمنة

عاجل...شاب عشريني يضع حدا لحياته داخل بئر بأولاد تايمة | حوادث و حقوق

عاجل...شاب عشريني يضع حدا لحياته داخل بئر بأولاد تايمة

بسيمة والمكفوف

عاجل...شاب عشريني يضع حدا لحياته داخل بئر بأولاد تايمة

بتاريــخ : 14 أكتوبر 2018 / 22:04 عاجل...شاب عشريني يضع حدا لحياته داخل بئر بأولاد تايمة | حوادث و حقوق
عاجل...شاب عشريني يضع حدا لحياته داخل بئر بأولاد تايمة
اهتز دوار ''القصيبة'' التابع لجماعة أهل الرمل أولاد تايمة، قبل قليل على وقع إقدام شاب عشريني على وضع حد لحياته، وذلك برمي نفسه داخل بئر مهجور.

شوف تيفي:أولاد تايمة

اهتز دوار "القصيبة" التابع لجماعة أهل الرمل أولاد تايمة، قبل قليل على وقع إقدام شاب عشريني على وضع حد لحياته، وذلك برمي نفسه داخل بئر مهجور.
ووفق مصادر خاصة، فالهالك كان قد توجه للبئر على متن دراجته الهوائية، قبل أن يتركها بجانب البئر ويرمي بنفسه داخله، وتم العثور عليه من قبل بعض المارة الذين أثارت انتباههم الدراجة الهوائية المرمية بجنبات البئر ليقودهم فضولهم إلى التقدم نحو البئر، ليقفوا مذهولين من هول منظر جثة الهالك التي تطفو على سطح البئر.
ورجحت ذات المصادر، أن يكون الهالك قد أقدم على رمي نفسه داخل البئر، بعدما كان يعاني من البطالة، الأمر الذي أزم وضعيته الاجتماعية وأثر سلبا على نفسيته في الآونة الأخيرة.
هذا وجرى إخطار السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي والوقاية المدنية الذين هرعوا لعين المكان، وتم انتشال جثة الهالك من قاع البئر، لتوجه صوب مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة، في الوقت الذي فتح فيه عناصر الدرك تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات وظروف وقوع الحادث والأسباب الكامنة وراءه.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أولاد تايمة عاجل شاب عشريني يضع حدا لحياته رمي نفسه داخل بئر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

وفاة سائق طاكسي وجرحى في حادثة سير بضواحي تاونات | حوادث و حقوق

وفاة سائق طاكسي وجرحى في حادثة سير بضواحي تاونات

بالفيديو.. شاب حديث الخروج من السجن يشعل النار في منزل عائلته ضواحي البرنوصي بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالفيديو.. شاب حديث الخروج من السجن يشعل النار في منزل عائلته ضواحي البرنوصي بالبيضاء

رجال الحموشي بطنجة يطيحون بأخطر عصابة يتزعمها إفريقي والقضية فيها قرصنة أرصدة زبناء الأبناك | حوادث و حقوق

رجال الحموشي بطنجة يطيحون بأخطر عصابة يتزعمها إفريقي والقضية فيها قرصنة أرصدة زبناء الأبناك

رصاصة طائشة تردي صيادا قتيلا بضواحي أزيلال | حوادث و حقوق

رصاصة طائشة تردي صيادا قتيلا بضواحي أزيلال

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مواطن ولدات مراتو توأم خدج وطلبو ليه 40 مليون مقابل وضعهم في القرعة | حالة خاصة
منذ 8 دقائق

مواطن ولدات مراتو توأم ''خدج'' وطلبو ليه 40 مليون مقابل وضعهم في ''القرعة''

تغييرات بأمن القصور بعد أخطاء مهنية داخل إقامات ملكية | شوف الصحافة

تغييرات بأمن القصور بعد أخطاء مهنية داخل إقامات ملكية

المدونة المغربية الشهيرة سحر الزروالي تُحارب الهدر المدرسي | خارج البلاطو

المدونة المغربية الشهيرة سحر الزروالي تُحارب الهدر المدرسي

هيئات سياسية وحقوقية تخرج في مسيرة ضد الفساد والرشوة بالبيضاء | خارج البلاطو

هيئات سياسية وحقوقية تخرج في مسيرة ضد الفساد والرشوة بالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

وفاة سائق طاكسي وجرحى في حادثة سير بضواحي تاونات | حوادث و حقوق
منذ 4 دقائق

وفاة سائق طاكسي وجرحى في حادثة سير بضواحي تاونات

خبير دولي يكشف أسباب تفوق المغرب وسيطرته على سوق تصنيع السيارات | مجتمع

خبير دولي يكشف أسباب تفوق المغرب وسيطرته على سوق تصنيع السيارات

بالفيديو.. شاب حديث الخروج من السجن يشعل النار في منزل عائلته ضواحي البرنوصي بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالفيديو.. شاب حديث الخروج من السجن يشعل النار في منزل عائلته ضواحي البرنوصي بالبيضاء

بالفيديو..اعتقال مغربي بالسعودية بسبب تعذيبه للقطط | مجتمع

بالفيديو..اعتقال مغربي بالسعودية بسبب تعذيبه للقطط

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.