عاجل...شاب عشريني يضع حدا لحياته داخل بئر بأولاد تايمة ﻿

اهتز دوار ''القصيبة'' التابع لجماعة أهل الرمل أولاد تايمة، قبل قليل على وقع إقدام شاب عشريني على وضع حد لحياته، وذلك برمي نفسه داخل بئر مهجور.

شوف تيفي:أولاد تايمة

اهتز دوار "القصيبة" التابع لجماعة أهل الرمل أولاد تايمة، قبل قليل على وقع إقدام شاب عشريني على وضع حد لحياته، وذلك برمي نفسه داخل بئر مهجور.

ووفق مصادر خاصة، فالهالك كان قد توجه للبئر على متن دراجته الهوائية، قبل أن يتركها بجانب البئر ويرمي بنفسه داخله، وتم العثور عليه من قبل بعض المارة الذين أثارت انتباههم الدراجة الهوائية المرمية بجنبات البئر ليقودهم فضولهم إلى التقدم نحو البئر، ليقفوا مذهولين من هول منظر جثة الهالك التي تطفو على سطح البئر.

ورجحت ذات المصادر، أن يكون الهالك قد أقدم على رمي نفسه داخل البئر، بعدما كان يعاني من البطالة، الأمر الذي أزم وضعيته الاجتماعية وأثر سلبا على نفسيته في الآونة الأخيرة.

هذا وجرى إخطار السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي والوقاية المدنية الذين هرعوا لعين المكان، وتم انتشال جثة الهالك من قاع البئر، لتوجه صوب مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة، في الوقت الذي فتح فيه عناصر الدرك تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات وظروف وقوع الحادث والأسباب الكامنة وراءه.