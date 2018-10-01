حادثة سير خطيرة بالطريق السيار على مستوى بوقنادل ونجاة راكبيها بأعجوبة من بينهم طفلان ﻿

نجت عائلة بأكملها من موت محقق بعد حادثة سير خطيرة بالطريق السيار على مستوى جماعة بوقنادل حيث انقلبت سيارة خفيفة من نوع أودي مرقمة بإيطاليا كانت قادمة من مدينة طنجة في اتجاه الرباط تقل ستة أفراد من

شوف تيفي: جمال العظام



نجت عائلة بأكملها من موت محقق بعد حادثة سير خطيرة بالطريق السيار على مستوى جماعة بوقنادل حيث انقلبت سيارة خفيفة من نوع أودي مرقمة بإيطاليا كانت قادمة من مدينة طنجة في اتجاه الرباط تقل ستة أفراد من عائلة واحدة ،ويعود سبب انقلاب السيارة إلى الرياح القوية وتهاطل الأمطار مما أثر بشكل سلبي على الطريق، انزلقت على إثره المركبة وانقلبت لثلاث مرات قبل أن تستقر في خندق محاذي للطريق.



شوف تيفي بمحض الصدفة كانت حاضرة لحظة وقوع الحادثة ومدت الضحايا بيد المساعدة إلى حين حضور رجال الدرك والإسعاف رغم أن الجميع بخير باستثناء سيدة أصيبت ببعض الارتجاجات غير مقلقة تم نقلها لمستشفى مولاي عبد الله بسلا.



مرة أخرى لابد من التذكير باتخاذ الحيطة والحذر خصوصا في هذه الأوقات مع البدايات الأولى لسقوط الأمطار.



