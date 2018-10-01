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بسيمة والمكفوف

البحرية الملكية تتمكن من إيقاف شابين كانا يستعدان للإبحار سراً نحو إسبانيا

بتاريــخ : 14 أكتوبر 2018 / 20:31 البحرية الملكية تتمكن من إيقاف شابين كانا يستعدان للإبحار سراً نحو إسبانيا | حوادث و حقوق
البحرية الملكية تتمكن من إيقاف شابين كانا يستعدان للإبحار سراً نحو إسبانيا
تمكنت عناصر البحرية الملكية، مساء أول أمس الجمعة، من القبض على سبعة أشخاص بسواحل جماعة ''تزاغين'' بإقليم الدريوش، كانوا يعتزمون الإبحار باتجاه إسبانيا عبر قارب للهجرة السرية.

شوف تيفي

 

تمكنت عناصر البحرية الملكية، مساء أول أمس الجمعة، من القبض على سبعة أشخاص بسواحل جماعة "تزاغين" بإقليم الدريوش، كانوا يعتزمون الإبحار باتجاه إسبانيا عبر قارب للهجرة السرية.

وقد تمكنت عناصر البحرية الملكية، وفق بلاغ تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منه، من حجز قارب مطاطي أثناء استعداد الموقوفين، للإبحار تجاه الديار الإسبانية، انطلاقاً من شاطيء "سيدي عمار أموسى" بجماعة "تزاغين".

وحسب ذات المصدر، فقد تمت إحالة الموقوفين المنحدرين من إقليم الدريوش، على مصالح الدرك الملكي بسرية "تزاغين"، وذلك للتحقيق معهم حول الموضوع قبل القيام بالمتعين.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب البحرية الملكي إيقاف شاب الإبحار إسبانيا

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