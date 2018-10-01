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عملية أمنية تسفر عن إيقاف أخطر المبحوث عنهم بمدينة العيون

بتاريــخ : 14 أكتوبر 2018 / 19:55 عملية أمنية تسفر عن إيقاف أخطر المبحوث عنهم بمدينة العيون | حوادث و حقوق
عملية أمنية تسفر عن إيقاف أخطر المبحوث عنهم بمدينة العيون
تجندت فرق المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون وقامت بعمليات أمنية مكثفة من أجل إيقاف الأشخاص المبحوث عنهم، وذلك خلال الليلة الماضية، والتي شملت جميع أحياء المدينة، حيث أسفرت


"شوف تيفي"

تجندت فرق المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون وقامت بعمليات أمنية مكثفة من أجل إيقاف الأشخاص المبحوث عنهم، وذلك خلال الليلة الماضية، والتي شملت جميع أحياء المدينة، حيث أسفرت العملية عن إيقاف 16 شخصا مبحوثا عنهم على مستوى أحياء: الفداء، العودة، المستقبل، الراحة، حي القدس تجزئة 707، تجزئة الوحدة الدويرات، والوفاق، تسعة منهم من أجل السرقة، ثلاثة من أجل الاتجار في المخدرات، ثلاثة من أجل الاتجار في مسكر ماء الحياة، وواحد من أجل إلقاء القبض والإيداع بالسجن.

وحسب مصدر أمني في كشفه عن تفاصيل العمل الأمني، فإن المصالح الأمنية، تمكنت أيضا بناء على شكاية تقدمت بها فتاة إلى دائرة الشرطة بمنطقة أمن العيون المتعلقة بتعرضها للسرقة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض على مستوى شارع البئر الجديد من طرف أحد الأشخاص والذي سلبها محفظتها وهاتفها النقال، قامت مجموعة الأبحاث والتدخل التابعة للأمن العمومي بتكثيف أبحاثها وتحرياتها لتتمكن من إيقاف المشتبه به بنفس الشارع، وبناء عليه وبأمر من النيابة العامة المختصة تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم أمام العدالة.

وفي إطار محاربة ترويج الخمور بجميع أنواعها لما تشكل من خطر على سلوكيات وصحة المتعاطين لها، تمكنت كذلك مجموعة الأبحاث والتدخل التابعة للأمن العمومي بولاية أمن العيون بعد عملية مراقبة خفية وتربص من إيقاف مروج خمرة ماء الحياة وبحوزته كمية منه جاهزة للترويج، وبناء عليه وعملا بالمقتضيات القانونية لحالة التلبس تم إجراء تفتيش دقيق بداخل مسكنه أسفر عن تفكيك وحجز معدات مصنع تقليدي خاص بتحضير المسكر، كما تم حجز خمس لترات صافية منه، وإتلاف زهاء 475 لترا من المواد المخمرة المعبأة بداخل براميل مختلفة الأحجام، وتم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم أمام النيابة العامة المختصة.

 

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المغرب شوف تيفي المصلحة الولائية الشرطة القضائية السلاح الأبيض مروج خمر مسكر ماء الحياة

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