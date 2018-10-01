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الإطاحة بتاجر مخدرات وقرقوبي بمدينة فاس

بتاريــخ : 14 أكتوبر 2018 / 19:17 الإطاحة بتاجر مخدرات وقرقوبي بمدينة فاس | حوادث و حقوق
الإطاحة بتاجر مخدرات وقرقوبي بمدينة فاس
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأحد، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، من ذوي السوابق

"شوف تيفي"


تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأحد، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه به على متن حافلة لنقل المسافرين كانت في طريقها من مدينة طنجة نحو فاس، حيث أسفرت عملية التفتيش على العثور بحوزته على 2990 قرصا من مخدر الإكستازي.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة جميع أنواع المؤثرات العقلية والأقراص المهلوسة.

 

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