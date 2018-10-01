فضيحة..ضبط متزوجة في أحضان عشيقها الشاب داخل ''فيرما'' ضواحي مراكش ﻿

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية أولاد حسون، يومه الأحد، من الإطاحة، بشابة متزوجة في عقدها الثالث، تم ضبطها متلبسة بالخيانة الزوجية من خلال ممارسة الجنس رفقة عشيقها البالغ من العمر 30 سنة.

''شوف تيفي''

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية أولاد حسون، يومه الأحد، من الإطاحة، بشابة متزوجة في عقدها الثالث، تم ضبطها متلبسة بالخيانة الزوجية من خلال ممارسة الجنس رفقة عشيقها البالغ من العمر 30 سنة.

وحسب مصادر محلية فإن الزوج، ترصد خطوات زوجته البالغة من العمر 36 سنة، ومباشرة بعد ولوجها لضيعة فلاحية رفقة عشيقها، سارع إلى إبلاغ مصالح الدرك الملكي التي حلت بعين المكان، حيث ضبطتهما في حالة تلبس خلال ممارستهما للجنس ومعاقرة الكحول.



وأكدت المصادر ذاتها أن الموقوفين، اعترفا بعد التحقيق معهما بوجود علاقة جنسية بينهما منذ سنوات، وقد تقرر وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة المختصة.





