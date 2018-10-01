دعم استقلاليين لحزب العدالة والتنمية بالحاجب يغضب اللجنة التنفيذية لـ''الميزان'' ﻿

يتجه حزب العدالة والتنمية، إلى سحب البساط من تحت أقدام حزب الاستقلال بإقليم الحاجب، وذلك ب''تواطؤ'' مع بعض المستشارين الاستقلاليين.

شوف تيفي

يتجه حزب العدالة والتنمية، إلى سحب البساط من تحت أقدام حزب الاستقلال بإقليم الحاجب، وذلك ب"تواطؤ" مع بعض المستشارين الاستقلاليين.

وعلمت "شوف تيفي" من مصادر خاصة، أن ستة مستشارين بجماعة الجحجوح بإقليم الحاجب، باتوا ينسقون مع حزب العدالة والتنمية، الطامح إلى الحصول على رئاسة الجماعة المذكورة.

وأكدت مصادرنا، أن المستشارين الاستقلاليين الذين انقلبوا على رئيستهم المنتمية إلى حزب نزار بركة، يتجهون إلى التصويت على مرشح حزب العدالة والتنمية ضدا في حزبهم.

وأضافت مصادر "شوف تيفي"، أن الأمين العام للحزب نزار بركة ومعه أعضاء اللجنة التنفيذية، توصلوا باحتجاج من طرف عدد من الاستقلاليين بالحاجب حول مناورات المستشارين الجماعيين، مؤكدا أنه قد تتم إحالة ملفاتهم على اللجنة التأديبية في حالة الاستمرار على هذا النهج.

يشار أن نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، رفض محاولات "الانقلاب"على رئيسة جماعة بإقليم الحاجب، معبرا عن تذمره من تصرف مستشارين تابعين له

وأكدت مصادرنا، أن الأمين العام للحزب عبر عن رفضه تزكية أي مستشار استقلالي للترشح ضد رئيسة مجلس جماعة الجحجوح بالحاجب، بعد العصيان الذي قاده أعضاء الحزب نفسه.

وأشارت مصادرنا أن نزار بركة وجه تعليمات إلى الكاتب الجهوي ومفتش الحزب بالتعامل بحزم مع هذه القضية التي تُسيء إلى الحزب الذي يدافع أمينه العام على المناصفة ودعم المرأة لولوج العمل السياسي.

وأوضحت ذات المصادر أن الحزب وجه رسالة إلى نادية أولحاج رئيسة المجلس الجماعي التي توصف ب"المرأة الحديدية" بالنظر إلى ما حققته للحزب بالمنطقة، من أجل حضور اجتماع رؤساء الجماعات الاستقلاليين الذي عقد يوم أمس السبت بسلا.