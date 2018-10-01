هل هو تنسيق من نوع جديد ..؟ الحرس المدني الإسباني يتجول بطنجة بزيه الرسمي برفقة رجال الدرك الملكي ﻿

صورة غريبة تلك التي صادفناها صباح اليوم الأحد بالقرب من منتجع منار بارك المطل على البحر الأبيض المتوسط بطنجة.

شوف تيفي: جمال العظام

صورة غريبة تلك التي صادفناها صباح اليوم الأحد بالقرب من منتجع منار بارك المطل على البحر الأبيض المتوسط بطنجة.



الغريب في الصورة وجود رجال من الحرس المدني الإسباني بزيهم الرسمي يتجولون وسط المواطنين بل وتناولون وجبة الفطور إلى جانب عموم المواطنين مما حذا ببعض زوار المنتجع إلى التساؤل عن قانونية التحركات التي يقوم بها هذا الجهاز الأمني الإسباني بزيه الرسمي فوق التراب المغربي.



تجدر الإشارة إلى أن عنصرين من الدرك الملكي كانا برفقة عناصر الحرس المدني الإسباني، ليبقى السؤال المطروح بحدة هل يجوز تواجدهم بهذا الشكل؟ وماهي طبيعة المأمورية التي من أجلها جاؤوا؟ ؟؟؟ للإشارة فقد حاولنا الاقتراب منهم واستفسارهم إلا أنه تعذر علينا .



