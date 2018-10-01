عــــــــاجل: الأمانة العامة لحزب "البيجيدي" تدفع الشيخي لمنافسة بنشماش على رئاسة مجلس المستشارين ﻿

في تطور مفاجئ استقر رأي الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على ترشيح نبيل الشيخي لرئاسة مجلس المستشارين.

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في تطور مفاجئ استقر رأي الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على ترشيح نبيل الشيخي لرئاسة مجلس المستشارين.

وفي ذات الوقت أعلن الحزب عبر بوابته الإلكترونية على لسان نائب أمينه العام أن هذا القرار جاء عقب اجتماع للأمانة العامة يومه الأحد، في لقاء استثنائي، خصص حيزا كبيرا منه لموضوع انتخابات رئاسة مجلس المستشارين.

وأوضح ذات المتحدث أن الأمانة العامة بعد التصويت السري، قررت بأغلبية كبيرة تقديم حزب العدالة والتنمية لمرشح عنه لهذه الانتخابات وأسفر تصويت ثان عن اختيار نبيل الشيخي لهذه المهمة، وتابع أنه سيصدر لاحقا بلاغ للأمانة العامة في الموضوع ومواضيع أخرى.

وبهذا القرار سيتنافس على كرسي رئاسة مجلس المستشارين كل من عبد حكيم بنشماش عن الأصالة والمعاصرة، ونبيل الشيخي عن العدالة والتنمية.