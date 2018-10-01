ظهور معطيات جديدة في قضية الجثة التي عثر عليها بجنبات أحد الطرق بتيزنيت ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمعطيات جديدة بخصوص الجثة التي تم العثور عليها في الساعات الأولى من صباح يومه الأحد بضواحي مدينة تيزنيت.

شوف تيفي:تيزنيت

توصلت "شوف تيفي" بمعطيات جديدة بخصوص الجثة التي تم العثور عليها في الساعات الأولى من صباح يومه الأحد بضواحي مدينة تيزنيت.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن الجثة تعود لشاب يبلغ من العمر 24 سنة تم العثور عليها حوالي الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم من طرف بعض العمال الزراعيين الذين عثروا عليها أثناء توجههم لإحدى الضيعات الفلاحية التي يعملون بها، حيث أثار انتباههم تواجد جثة شاب مرمية على قارعة الطريق المؤدية لمنطقة أولاد جرار، وبالضبط بدوار "تكنسة" الواقع تحت النفوذ الترابي لجماعة "بونعمان" إقليم تيزنيت.

وأضافت ذات المصادر، أن المعاينة الأولية بينت أن الجثة تحمل آثار ضرب وجرح خاصة على مستوى الرأس والظهر والأرجل، الأمر الذي يرجح تعرضه لعملية اعتداء مدبرة من طرف مجهول أو مجهولين أفضت لموته أو حادثة سير في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي التي استنفرها الحادث وهرعت لعين المكان رفقة عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية، وتم فتح تحقيق معمق حول حيثيات وملابسات الواقعة بغية تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، وكذا الوصول لهوية المتسببين في هذا الحادث.





