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ســـابقة.. الصين تفاجئ العالم بـ"ملاك الموت".. الطائرة النووية المقاتلة

بتاريــخ : 14 أكتوبر 2018 / 15:06 ســـابقة.. الصين تفاجئ العالم بـملاك الموت.. الطائرة النووية المقاتلة | دولي
ســـابقة.. الصين تفاجئ العالم بـ"ملاك الموت".. الطائرة النووية المقاتلة
أظهرت لقطات فيديو، تم التقطها في سماء العاصمة الصينية بكين وفي المناطق الشمالية من منغوليا الداخلية ومقاطعة شانشي، ما يبدو أنه اختبار عسكري صيني في غاية السرية لمقاتلة نووية أسرع من الصوت.

شوف تيفي

 

أظهرت لقطات فيديو، تم التقطها في سماء العاصمة الصينية بكين وفي المناطق الشمالية من منغوليا الداخلية ومقاطعة شانشي، ما يبدو أنه اختبار عسكري صيني في غاية السرية لمقاتلة نووية أسرع من الصوت.

وتظهر مقاطع الفيديو ذيلا ضبابيا ساطعا في السماء، يشبه إلى حد بعيد ما خلفه صاروخ الفضاء "فالكون 9" التابع لمشروع "سبيس إكس" عند إطلاقه مؤخرا، حسب ما أورده موقع قناة سكاي نيوز عربية.

وعلى الرغم من أن المسؤولين الصينيين لم يصرحوا بأي شيء حيال اختبارات عسكرية، فإن مدونين على علاقة بالقوات المسلحة الصينية زعموا أن هذه الظاهرة، أي الذيل الضبابي الساطع، سببها المركبة الصينية النووية المنزلقة الأسرع من الصوت "دي إف - زد إف".

وفي الوقت نفسه، فإن كل من شاهد هذه الظاهرة كان يعتقد أنها ناجمة عن طبق طائر، بحسب التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" تطلق على هذه المركبة المقاتلة الاسم الرمزي "دبليو يو-14" قبل أن تكشف وزارة الدفاع والأمن القومي الصينية عنها عام 2014.

 

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شوف تيفي المغرب الوزارة ملاك الموت الطائرة النووية المقاتلة

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