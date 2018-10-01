صحفيون مغاربة يحتجون أمام السفارة السعودية بالرباط على خلفية اختفاء الصحفي خاشقجي ﻿

دعت النقابة المغربية للصحافة، كافة الصحفيات والصحافيين المشتغلين بالممكلة المغربية، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، المزمع تنظيمها أمام مقر سفارة الممكلة العربية السعودية، بالعاصمة الرباط، يوم

شوف تيفي م.ض

دعت النقابة المغربية للصحافة، كافة الصحفيات والصحافيين المشتغلين بالممكلة المغربية، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، المزمع تنظيمها أمام مقر سفارة الممكلة العربية السعودية، بالعاصمة الرباط، يوم الخميس 25 أكتوبر الجاري على الساعة 11صباحا.

جاء ذلك في بلاغ للمكتب التنفيذي للنقابة نشر على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، الفيس بوك، ليلة الأحد، وحمل توقيع رئيس المكتب، محمد عياش أدويهي، حيث وبعد إعرابها عن قلقها البالغ والشديد بعد اختفاء الصحافي السعودي"خاشقجي"، طالبت النقابة الصحفية السلطات السعودية، بفتح تحقيق مستقل حول الاختفاء"المريب" للإعلامي جمال خاشقجي.

كما طالبت النقابة في ذات البلاغ، أيضا من السلطات السعودية، للكف الفوري عن الممارسات التي تمس حرية الصحفيين والإعلاميين والنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، و وقف كل أشكال التضييق على الرأي المخالف صونا لصورة المملكة لدى جيرانها وباقي دول العالم.