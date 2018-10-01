عاجل..سابقة: إيداع أهم جنرالات الجيش الجزائري بالسجن العسكري ﻿

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة بالجزائر، قبل قليل من يومه الأحد، إيداع كل من اللواء الحبيب شنتوف ٬عبدالرزاق شريف ٬ سعيد باي ٬ بوجمعة بودواور و مناد نوبة السجن الاحتياطي في انتظار

"شوف تيفي"

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة بالجزائر، قبل قليل من يومه الأحد، إيداع كل من اللواء الحبيب شنتوف ٬عبدالرزاق شريف ٬ سعيد باي ٬ بوجمعة بودواور و مناد نوبة السجن الاحتياطي في انتظار استكمال التحقيق بخصوص تهم تتعلق بالفساد و استغلال المنصب.

وحسب ما كشف عنه موقع "جورنال البلاد" الجزائري قبل لحظات، فإن إيداع خمسة من أبرز الألوية في المؤسسة العسكرية السجن الاحتياطي هو سابقة لم تحدث في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال.

تجدر الإشارة إلى أن القضاء العسكري في الجزائر، قام بجرد ممتلكات خمسة من كبار قادة الجيش تمهيداً لمحاكمتهم بتهم التملك غير المشروع والاستفادة من امتيازات غير قانونية ومخالفة التشريعات والقوانين، وتم تفتيش منازل الخمسة، بعد أسبوعين من إقالتهم من مناصبهم في الجيش.