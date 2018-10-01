 عاجل..سابقة: إيداع أهم جنرالات الجيش الجزائري بالسجن العسكري ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أول فيديو يوثق للحظة وقوع حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالعرائش | حوادث و حقوق

أول فيديو يوثق للحظة وقوع حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالعرائش

ســـابقة.. الصين تفاجئ العالم بـملاك الموت.. الطائرة النووية المقاتلة | دولي

ســـابقة.. الصين تفاجئ العالم بـ"ملاك الموت".. الطائرة النووية المقاتلة

صحفيون مغاربة يحتجون أمام السفارة السعودية بالرباط على خلفية اختفاء الصحفي خاشقجي | دولي

صحفيون مغاربة يحتجون أمام السفارة السعودية بالرباط على خلفية اختفاء الصحفي خاشقجي

عاجل..سابقة: إيداع أهم جنرالات الجيش الجزائري بالسجن العسكري | دولي

عاجل..سابقة: إيداع أهم جنرالات الجيش الجزائري بالسجن العسكري

الفنانون يتساقطون تباعا ودعوة للملك محمد السادس لإنشاء صندوق تحت إشرافه المباشر مخصص للدعم الاجتماعي للفنانين | بوليتيك

الفنانون يتساقطون تباعا ودعوة للملك محمد السادس لإنشاء صندوق تحت إشرافه المباشر مخصص للدعم

عاجل..القرطاس بويسلان لإيقاف شخص حرض كلبا خطيرا على رجال الشرطة | حوادث و حقوق

عاجل..القرطاس بويسلان لإيقاف شخص حرض كلبا خطيرا على رجال الشرطة

بعد انسحاب حزب الاستقلال..فريق البيجيدي بمجلس المستشارين يطالب بتقديم مرشح للحزب أو مقاطعة انتخابات الرئاسة | بوليتيك

بعد انسحاب حزب الاستقلال..فريق البيجيدي بمجلس المستشارين يطالب بتقديم مرشح للحزب أو مقاطعة

جد صادم..خادمة مغربية عاشت الجحيم بالسعودية وتعرضت للتعذيب والاعتداء | حوادث و حقوق

جد صادم..خادمة مغربية عاشت الجحيم بالسعودية وتعرضت للتعذيب والاعتداء

كاريكاتير شوف تيفي : الدخول السياسي واهتمامات النواب‎ | كاريكاتير شوف تيفي

كاريكاتير شوف تيفي : الدخول السياسي واهتمامات النواب‎

بسيمة والمكفوف

عاجل..سابقة: إيداع أهم جنرالات الجيش الجزائري بالسجن العسكري

بتاريــخ : 14 أكتوبر 2018 / 14:45 عاجل..سابقة: إيداع أهم جنرالات الجيش الجزائري بالسجن العسكري | دولي
عاجل..سابقة: إيداع أهم جنرالات الجيش الجزائري بالسجن العسكري
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة بالجزائر، قبل قليل من يومه الأحد، إيداع كل من اللواء الحبيب شنتوف ٬عبدالرزاق شريف ٬ سعيد باي ٬ بوجمعة بودواور و مناد نوبة السجن الاحتياطي في انتظار

"شوف تيفي"

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة بالجزائر، قبل قليل من يومه الأحد، إيداع كل من اللواء الحبيب شنتوف ٬عبدالرزاق شريف ٬ سعيد باي ٬ بوجمعة بودواور و مناد نوبة السجن الاحتياطي في انتظار استكمال التحقيق بخصوص تهم تتعلق بالفساد و استغلال المنصب.

وحسب ما كشف عنه موقع "جورنال البلاد" الجزائري قبل لحظات، فإن إيداع خمسة من أبرز الألوية في المؤسسة العسكرية السجن الاحتياطي هو سابقة لم تحدث في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال.

تجدر الإشارة إلى أن القضاء العسكري في الجزائر، قام بجرد ممتلكات خمسة من كبار قادة الجيش تمهيداً لمحاكمتهم بتهم التملك غير المشروع والاستفادة من امتيازات غير قانونية ومخالفة التشريعات والقوانين، وتم تفتيش منازل الخمسة، بعد أسبوعين من إقالتهم من مناصبهم في الجيش.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي القضاء العسكري الاستقلال المؤسسة العسكرية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ســـابقة.. الصين تفاجئ العالم بـملاك الموت.. الطائرة النووية المقاتلة | دولي

ســـابقة.. الصين تفاجئ العالم بـ"ملاك الموت".. الطائرة النووية المقاتلة

صحفيون مغاربة يحتجون أمام السفارة السعودية بالرباط على خلفية اختفاء الصحفي خاشقجي | دولي

صحفيون مغاربة يحتجون أمام السفارة السعودية بالرباط على خلفية اختفاء الصحفي خاشقجي

المملكة العربية السعودية ترد ببيـان شديد اللهجة على اتهامها بقتل الصحافي خاشجقي | دولي

المملكة العربية السعودية ترد ببيـان شديد اللهجة على اتهامها بقتل الصحافي خاشجقي

عاجل..محاكمة جنرالات الجيش الجزائري | دولي

عاجل..محاكمة جنرالات الجيش الجزائري

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

جار ابنة الوزير الداودي يكشف تفاصيل نزاعها مع جيرانها حول الأرض من قلب خنيفرة | خارج البلاطو
منذ 24 دقيقة

جار ابنة الوزير الداودي يكشف تفاصيل نزاعها مع جيرانها حول الأرض من قلب خنيفرة

نبيلة منيب تسخر من برلمانيي الحلوة: عندنا برلمانيين أميون...خذاو الأراضي وزادو تخاطفو على الحلوة | خارج البلاطو

نبيلة منيب تسخر من برلمانيي الحلوة: ''عندنا برلمانيين أميون...خذاو الأراضي وزادو تخاطفو على الحلوة''

بالفيديو..النساء الاستقلاليات يكرمن المرأة المغربية من خلال هذه المبادرة | خارج البلاطو

بالفيديو..النساء الاستقلاليات يكرمن المرأة المغربية من خلال هذه المبادرة

غير متوقع و بالفيديو..والدة الشابة حياة اللي ماتت بقرطاس البحرية الملكية تفجرها في وجه الميلودي و الستاتي و تلتجأ إلى القضاء | خارج البلاطو

غير متوقع و بالفيديو..والدة الشابة حياة اللي ماتت بقرطاس البحرية الملكية تفجرها في وجه الميلودي و الستاتي و تلتجأ إلى القضاء

﻿

آخر المستجدات

أول فيديو يوثق للحظة وقوع حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالعرائش | حوادث و حقوق
منذ 57 دقيقة

أول فيديو يوثق للحظة وقوع حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالعرائش

ســـابقة.. الصين تفاجئ العالم بـملاك الموت.. الطائرة النووية المقاتلة | دولي

ســـابقة.. الصين تفاجئ العالم بـ"ملاك الموت".. الطائرة النووية المقاتلة

صحفيون مغاربة يحتجون أمام السفارة السعودية بالرباط على خلفية اختفاء الصحفي خاشقجي | دولي

صحفيون مغاربة يحتجون أمام السفارة السعودية بالرباط على خلفية اختفاء الصحفي خاشقجي

عاجل..سابقة: إيداع أهم جنرالات الجيش الجزائري بالسجن العسكري | دولي

عاجل..سابقة: إيداع أهم جنرالات الجيش الجزائري بالسجن العسكري

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.