الفنانون يتساقطون تباعا ودعوة للملك محمد السادس لإنشاء صندوق تحت إشرافه المباشر مخصص للدعم الاجتماعي للفنانين ﻿

''أتمنى من الملك محمد السادس أن يؤسس صندوقا للدعم الاجتماعي للفنانين، حتى يكون عمل الخير والبر الذي يقوم به الملك مع الفنانين ممأسسا، وحتى لا تكون هناك حالات لا تصل إلى علم محمد السادس وتحتاج إلى

شوف تيفي

''أتمنى من الملك محمد السادس أن يؤسس صندوقا للدعم الاجتماعي للفنانين، حتى يكون عمل الخير والبر الذي يقوم به الملك مع الفنانين ممأسسا، وحتى لا تكون هناك حالات لا تصل إلى علم محمد السادس وتحتاج إلى تدخل عاجل''.



نداء وجهه الخبير الفني سعيد هبال رئيس المركب التربوي الحسن الثاني عبر ''شوف تيفي''، وجاء هذا النداء الذي وجهه هبال بعد الوضع الصحي الذي يمر به عدد من الفنانين ليس آخرهم نجم فرقة تكادة محمد اللوز الذي يعاني في صمت ودون إمكانيات مادية من مضاعفات مرض السرطان.





وأكد هبال أنهم توجهوا كفنانين وفاعلي خير بطلب المساعدة لمحمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال وإلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني دون أن يلقى نداؤهم استجابة تذكر، وأضاف : '' الفنانون يتساقطون وهناك حاليا حالات استعجالية تحتاج إلى تدخل عاجل مثل حميد الزاهير وعبد الجبار الوزير وعبد العظيم الشناوي وعبدو أخ عائشة الوعد واللوز نجم تكادة وغيرهم، وأتمنى أن يخصص الملك صندوقا لدعم الحالات الاجتماعية العاجلة للفنانين، ويعطي تعليماته ليكون هذا الصندوق للتضامن والتآزر الاجتماعي مع المبدعين والفنانين المغاربة الذين يتساقطون تباعا، مادامت وزارة الثقافة والاتصال غير قادرة على القيام بهذا الدور، وهذا أحسن طلب وأحسن رسالة. ونتمنى من الله أن تصل هذه الدعوة إلى الملك وأن تلقى استجابة من جنابه الكريم''.



