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عاجل..القرطاس بويسلان لإيقاف شخص حرض كلبا خطيرا على رجال الشرطة

بتاريــخ : 14 أكتوبر 2018 / 14:26 عاجل..القرطاس بويسلان لإيقاف شخص حرض كلبا خطيرا على رجال الشرطة | حوادث و حقوق
عاجل..القرطاس بويسلان لإيقاف شخص حرض كلبا خطيرا على رجال الشرطة
اضطر مقدم شرطة يعمل بالهيئة الحضرية بمفوضية الشرطة بمدينة ويسلان، صباح اليوم الأحد، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، كان تحت تأثير حالة السكر وعرَّض حياة

''شوف تيفي''

اضطر مقدم شرطة يعمل بالهيئة الحضرية بمفوضية الشرطة بمدينة ويسلان، صباح اليوم الأحد، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، كان تحت تأثير حالة السكر وعرَّض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لخطر جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض والتحريض بواسطة كلب من فئة خطيرة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه به بضواحي مدينة ويسلان بعد تسجيل شكاية في حقه تتعلق بالسرقة بالعنف وتحت التهديد، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة موظفي الشرطة بعدما حرَّض عليهم كلبا في ملكيته وأشهر ضدهم السلاح الأبيض، وهو ما اضطر أحد عناصر الأمن لإطلاق رصاصة تحذيرية بينما أصابت رصاصتان الكلب الذي كان يقوم بتحريضه.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تم وضع الكلب المصاب رهن إشارة المصالح البيطرية المختصة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ويسلان الشرطة الشكاية السرقة موظفي الشرطة الحراسة النظرية

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