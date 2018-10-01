بعد انسحاب حزب الاستقلال..فريق البيجيدي بمجلس المستشارين يطالب بتقديم مرشح للحزب أو مقاطعة انتخابات الرئاسة ﻿

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين الغرفة الثانية بالبرلمان، اليوم الأحد، عبر توصية مرفوعة للقيادة، باعتماد الحزب لموقف يقضي إما بتقديم مرشح بمناسبة انتخابات رئاسة المجلس،

شوف تيفي م.ض

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين الغرفة الثانية بالبرلمان، اليوم الأحد، عبر توصية مرفوعة للقيادة، باعتماد الحزب لموقف يقضي إما بتقديم مرشح بمناسبة انتخابات رئاسة المجلس، بعد تعذر تقديم مرشح مشترك باسم الأغلبية، أو مقاطعة هذا الاستحقاق، الذي وصفه بـ''المهزلة''، والامتناع عن المشاركة في مسرحية التصويت خلالها، من أجل حجب تزكيته عن كل هذه الممارسات الملتبسة، والتي -حسب الفريق- تساهم في تكريس العبث وإضعاف الثقة في العمل السياسي ومصداقية العمل الحزبي.

طلب الفريق يأتي عقب استحضاره للمستجد المتعلق بقرار حزب الاستقلال عدم تقديم مرشح له، للمنافسة على رئاسة مجلس المستشارين، في محاولة-يضيف الفريق- لتكريس منطق المرشح الوحيد، في شخص عبد الحكيم بنشماش.

وبعد أن طالب الفريق النيابي من قيادة حزب المصباح، اتخاذ خطوات هامة ومستعجلة، شدد الفريق البرلماني على أن موقفه لا يمكن أن يكون موقفا محايدا، بل يجب أن يكون واضحا وشفافا كما العادة، خاصة يضيف الفريق عبر موقعه الرسمي، أمام مشاهد العبث التي تنسج خيوطها أمامه وأمام الرأي العام، والساعية إلى تحييد تأثيره في هذا الاستحقاق، في استهتار بفطنة وذكاء المواطنين، واستهانة بصورة المؤسسة البرلمانية ومصداقية المسار السياسي.