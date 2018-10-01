جد صادم..خادمة مغربية عاشت الجحيم بالسعودية وتعرضت للتعذيب والاعتداء ﻿

فتحت شابة مغربية في عقدها الثالث، قلبها لـ ''شوف تيفي''، يومه الأحد، وكشفت عن تفاصيل صادمة ومؤلمة، بخصوص تحول حياتها للجحيم، بعد تعرضها للتعذيب على يد كفيلتها بالسعودية.

''شوف تيفي''

فتحت شابة مغربية في عقدها الثالث، قلبها لـ ''شوف تيفي''، يومه الأحد، وكشفت عن تفاصيل صادمة ومؤلمة، بخصوص تحول حياتها للجحيم، بعد تعرضها للتعذيب على يد كفيلتها بالسعودية.

وأوضحت الشابة البالغة من العمر 30 سنة والمنحدرة من مدينة سلا، أنها تفاجأت باتهام كفيلتها لها بسرقة ''الذهب والألماس''، حيث عمدت إلى ضربها وتعذيبها، قبل تسليمها إلى الشرطة السعودية للتحقيق معها.

وأضافت الشابة المغربية، أن شقيق كفيلتها، قام بشرملتها، من خلال طعنها بواسطة سلاح أبيض، قبل أن يعمد إلى نقلها إلى المطار، ما مكنها من العودة إلى أرض الوطن، مشددة على أن حالتها النفسية والصحية جد متدهورة، بعد أن وجدت نفسها عاجزة في الدفاع عن نفسها.