عاجل..الحموشي يعفي رئيس مصلحة الشرطة القضائية بشيشاوة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، أعفى، يومه الأحد، رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمدينة شيشاوة، بسبب شكاية تقدم بها مواطن.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، أعفى، يومه الأحد، رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمدينة شيشاوة، بسبب شكاية تقدم بها مواطن.

وأوضح المصدر ذاته أن مواطنا ينحدر من مدينة شيشاوة، استغل احتضان مدينة مراكش للأيام المفتوحة الخاصة بالأمن الوطني، وتقدم بشكاية لمسؤول أمني، اتهم من خلالها رئيس مصلحة الشرطة القضائية بشيشاوة بابتزازه وتهديده بالسجن.

وأكد ذات المصدر أن مديرية الحموشي، أرسلت يوم الاثنين الماضي، لجنة خاصة إلى شيشاوة، خرجت بتقرير، تم على إثره إعفاء رئيس مصلحة الشرطة القضائية، وقررت نقله إلى مدينة قلعة السراغنة بدون مهمة.