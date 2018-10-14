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بتاريــخ : 14 أكتوبر 2018 / 13:02 عاجل..الموت يفجع فنانا مغربيا مشهورا | مجتمع
عاجل..الموت يفجع فنانا مغربيا مشهورا
علمت ''شوف تيفي'' قبل قليل أن والدة الفنان محمد حراكة انتقلت إلى دار البقاء، حيث تهاطلت برقيات التعازي على حراكة الذي يعد من بين خيرة الممثلين المغاربة.

شوف تيفي:ع.السكارجي

علمت ''شوف تيفي'' قبل قليل أن والدة الفنان محمد حراكة انتقلت إلى دار البقاء، حيث تهاطلت برقيات التعازي على حراكة الذي يعد من بين خيرة الممثلين المغاربة.

وقدم العزاء إلى الفنان حراكة مجموعة من الفنانين المغاربة بينهم عزيز دداس وأحمد اولاد وأحمد طنيش ومصطفى حقيق وعبد الرزاق البدوي وعبدو الطالب وآخرون، وذلك من خلال مجموعة الأسرة الفنية المغربية وهي المجموعة الشهيرة عبر التطبيقات الاجتماعية.

وبهذه المناسبة تقدم ''شوف تيفي'' تعازيها الحارة للفنان محمد حراكة وأسرته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

 

‫شوف تيفي

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محمد حراكة فنان مغربي وفاة المغرب شوف تيفي

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