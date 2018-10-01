 المملكة العربية السعودية ترد ببيـان شديد اللهجة على اتهامها بقتل الصحافي خاشجقي ﻿
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المملكة العربية السعودية ترد ببيـان شديد اللهجة على اتهامها بقتل الصحافي خاشجقي

بتاريــخ : 14 أكتوبر 2018 / 12:41 المملكة العربية السعودية ترد ببيـان شديد اللهجة على اتهامها بقتل الصحافي خاشجقي | دولي
المملكة العربية السعودية ترد ببيـان شديد اللهجة على اتهامها بقتل الصحافي خاشجقي
أعلنت المملكة العربية السعودية، الأحد، في بيان رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها، سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية أو استخدام الضغوط السياسية أو ترديد الاتهامات الزائفة.

شوف تيفي

أعلنت المملكة العربية السعودية، الأحد، في بيان رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها، سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية أو استخدام الضغوط السياسية أو ترديد الاتهامات الزائفة.

وصرح مصدر سعودي مسؤول، بأن المملكة، ومن موقعها الرائد في العالمين العربي والإسلامي، لعبت دورا بارزا عبر التاريخ في تحقيق أمن واستقرار ورخاء المنطقة والعالم، وقيادة الجهود في مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس". 

وأكد البيان رفض السعودية التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها، أو ترديد الاتهامات الزائفة، التي لن تنال من المملكة، ومواقفها الراسخة ومكانتها العربية والإسلامية والدولية، وقال المصدر السعودي إن "مآل هذه المساعي الواهنة كسابقاتها هو الزوال، وستظل المملكة حكومة وشعبا ثابتة عزيزة كعادتها، مهما كانت الظروف ومهما تكالبت الضغوط". حسب ما أورده موقع قناة سكاي نيوز عربية.

وأضاف ذات البيان أن "المملكة تؤكد أنها إذا تلقت أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر، وأن لاقتصاد المملكة دور مؤثر وحيوي في الاقتصاد العالمي، وأن اقتصاد المملكة لا يتأثر إلا بتأثر الاقتصاد العالمي".

وقال البيان، إن المملكة تقدر وقفة الأشقاء في وجه حملة الادعاءات والمزاعم الباطلة، كما تثمن أصوات العقلاء حول العالم الذين غلبوا الحكمة والتروي والبحث عن الحقيقة، بدلا من التعجل والسعي لاستغلال الشائعات والاتهامات، لتحقيق أهداف وأجندات لا علاقة لها بالبحث عن الحقيقة.

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شوف تيفي المغرب الصحافي السعودي خاشجقي الحقيقة البيان

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