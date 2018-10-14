عاجل..هاذ شي خطير: انقلاب حافلة لنقل المسافرين ضواحي العرائش+صور ﻿

شهدت الطريق الرابطة بين منطقة جيلالية ومدينة العرائش، قبل قليل من يومه الأحد، وقوع حادثة سير جد مروعة، تتمثل في انقلاب حافلة لنقل المسافرين، ما تسبب في إصابة العشرات من الركاب بجروح متفاوتة

''شوف تيفي''

شهدت الطريق الرابطة بين منطقة جيلالية ومدينة العرائش، قبل قليل من يومه الأحد، وقوع حادثة سير جد مروعة، تتمثل في انقلاب حافلة لنقل المسافرين، ما تسبب في إصابة العشرات من الركاب بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضح مصدر مطلع في كشفه عن التفاصيل الأولى الخاصة بهذا الحادث الخطير، أن السائق فقد السيطرة على المقود بسبب التساقطات المطرية القوية التي تعرفها المنطقة، ما خلف انحراف الحافلة وانقلابها.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي، حلت قبل لحظات بعين المكان، لمعاينة حجم الخسائر، بينما تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.