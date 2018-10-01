عاجل..محاكمة جنرالات الجيش الجزائري ﻿

شرع قاضي التحقيق العسكري بالبليدة بالجزائر، يومه الأحد، في الاستماع لضباط كبار، بتهم الفساد والثراء غير المشروع.

''شوف تيفي''

شرع قاضي التحقيق العسكري بالبليدة بالجزائر، يومه الأحد، في الاستماع لضباط كبار، بتهم الفساد والثراء غير المشروع.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام جزائرية، فإن المحكمة العسكرية بالبليدة تتولى التحقيق في قضايا الفساد لضباط سامين، مضيفا أن التحقيق يشمل تهم الثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة السامية.

وأكدت المصادر ذاتها أن المعنيين بالتحقيق هم ''القائد السابق للدرك الوطني، مناد نوبة، والقائد السابق للناحية الأولى حبيب شنتوف، بالإضافة إلى اللواء سعيد باي، القائد السابق للناحية الثانية، ومدير المصالح المالية بوزارة الدفاع اللواء، بوجمعة بودواور، والقائد السابق للناحية الرابعة، اللواء عبد الرزاق الشريف''، مبرزة أن قاضي عسكري بالبليدة قرر، الشهر الماضي، سحب جوازات سفر المعنيين بالتحقيق، بعدما كانت قد صدرت في حقهم قرارات منع من السفر.

وأشارت ذات المصادر إلى أن القضاء العسكري في الجزائر، قام بجرد ممتلكات خمسة من كبار قادة الجيش تمهيداً لمحاكمتهم بتهم التملك غير المشروع والاستفادة من امتيازات غير قانونية ومخالفة التشريعات والقوانين، وتم تفتيش منازل الخمسة، بعد أسبوعين من إقالتهم من مناصبهم في الجيش.