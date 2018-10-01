 عاجل..محاكمة جنرالات الجيش الجزائري ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..هاذ شي خطير: انقلاب حافلة لنقل المسافرين ضواحي العرائش+صور | حوادث و حقوق

عاجل..هاذ شي خطير: انقلاب حافلة لنقل المسافرين ضواحي العرائش+صور

عاجل..محاكمة جنرالات الجيش الجزائري | دولي

عاجل..محاكمة جنرالات الجيش الجزائري

ضبط شاحنة محملة بكميات مهمة من المخدرات بمدخل مدينة أكادير | حوادث و حقوق

ضبط شاحنة محملة بكميات مهمة من المخدرات بمدخل مدينة أكادير

ترامب ينقلب على السعودية بعد اختفاء الخاشقجي : كان أملنا الأول ألا يكون قد قتل لكن الأمور لا تبدو جيدة | دولي

ترامب ينقلب على السعودية بعد اختفاء الخاشقجي : ''كان أملنا الأول ألا يكون قد قتل لكن الأمور لا تبدو

غدا الاثنين..جلسة عمومية لإعادة انتخاب بنشماش رئيسا لمجلس المستشارين بعد انسحاب الاستقلال رسميا | بوليتيك

غدا الاثنين..جلسة عمومية لإعادة انتخاب بنشماش رئيسا لمجلس المستشارين بعد انسحاب الاستقلال رسميا

عاجل..جريمة قتل بشعة تهز تزنيت | حوادث و حقوق

عاجل..جريمة قتل بشعة تهز تزنيت

مهندسو قطاع الصحة يجتمعون في الدار البيضاء لمناقشة أوضاعهم ومستقبلهم المهني | مجتمع

مهندسو قطاع الصحة يجتمعون في الدار البيضاء لمناقشة أوضاعهم ومستقبلهم المهني

تفاصيل مثيرة عن أخطر اختراق أمني لموقع فيسبوك | نت 2.0

تفاصيل مثيرة عن أخطر اختراق أمني لموقع ''فيسبوك''

معركة خطيرة بين فيدورات وزبون داخل ملهى ليلي بمراكش | حوادث و حقوق

معركة خطيرة بين ''فيدورات'' وزبون داخل ملهى ليلي بمراكش

بسيمة والمكفوف

عاجل..محاكمة جنرالات الجيش الجزائري

بتاريــخ : 14 أكتوبر 2018 / 11:12 عاجل..محاكمة جنرالات الجيش الجزائري | دولي
عاجل..محاكمة جنرالات الجيش الجزائري
شرع قاضي التحقيق العسكري بالبليدة بالجزائر، يومه الأحد، في الاستماع لضباط كبار، بتهم الفساد والثراء غير المشروع.

''شوف تيفي''

شرع قاضي التحقيق العسكري بالبليدة بالجزائر، يومه الأحد، في الاستماع لضباط كبار، بتهم الفساد والثراء غير المشروع.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام جزائرية، فإن المحكمة العسكرية بالبليدة تتولى التحقيق في قضايا الفساد لضباط سامين، مضيفا أن التحقيق يشمل تهم الثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة السامية.

وأكدت المصادر ذاتها أن المعنيين بالتحقيق هم ''القائد السابق للدرك الوطني، مناد نوبة، والقائد السابق للناحية الأولى حبيب شنتوف، بالإضافة إلى اللواء سعيد باي، القائد السابق للناحية الثانية، ومدير المصالح المالية بوزارة الدفاع اللواء، بوجمعة بودواور، والقائد السابق للناحية الرابعة، اللواء عبد الرزاق الشريف''، مبرزة أن قاضي عسكري بالبليدة قرر، الشهر الماضي، سحب جوازات سفر المعنيين بالتحقيق، بعدما كانت قد صدرت في حقهم قرارات منع من السفر.

وأشارت ذات المصادر إلى أن القضاء العسكري في الجزائر، قام بجرد ممتلكات خمسة من كبار قادة الجيش تمهيداً لمحاكمتهم بتهم التملك غير المشروع والاستفادة من امتيازات غير قانونية ومخالفة التشريعات والقوانين، وتم تفتيش منازل الخمسة، بعد أسبوعين من إقالتهم من مناصبهم في الجيش.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الفساد الجيش الجزائري المحكمة العسكرية جوزات السفر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ترامب ينقلب على السعودية بعد اختفاء الخاشقجي : كان أملنا الأول ألا يكون قد قتل لكن الأمور لا تبدو جيدة | دولي

ترامب ينقلب على السعودية بعد اختفاء الخاشقجي : ''كان أملنا الأول ألا يكون قد قتل لكن الأمور لا تبدو جيدة''

فرنسا..لجنة حقوقية أممية تصف قانون حظر النقاب بـالعنصري | دولي

فرنسا..لجنة حقوقية أممية تصف قانون حظر النقاب بـ''العنصري''

القضاء التركي يعلن طي ملف القس الأمريكي برونسون ويطلق سراحه | دولي

القضاء التركي يعلن طي ملف القس الأمريكي برونسون ويطلق سراحه

عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان :وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان عبر العالم تبعث على القلق | دولي

عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان :وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان عبر العالم تبعث على القلق

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تصريح صادم وبالدموع..زوجة شابة شرملها راجلها بفاس: بغيت طلاق وشدني هو والأم ديالو وشرملوني فوجهي | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

تصريح صادم وبالدموع..زوجة شابة شرملها راجلها بفاس: ''بغيت طلاق وشدني هو والأم ديالو وشرملوني فوجهي''

شوفو الشجاعة..مسنة مغربية تقفز من مكان شاهق الارتفاع للسباحة في بحيرة بأكادير | قنوات أخرى

شوفو الشجاعة..مسنة مغربية تقفز من مكان شاهق الارتفاع للسباحة في بحيرة بأكادير

تنسيقية المكفوفين في مسيرة بالرباط تطالب بإقالة الحقاوي | خارج البلاطو

تنسيقية المكفوفين في مسيرة بالرباط تطالب بإقالة الحقاوي

قدور و عويشة - قـــــصـــــة انـــتـــحــــار | قنوات أخرى

قدور و عويشة - قـــــصـــــة انـــتـــحــــار

﻿

آخر المستجدات

عاجل..هاذ شي خطير: انقلاب حافلة لنقل المسافرين ضواحي العرائش+صور | حوادث و حقوق
منذ 9 دقائق

عاجل..هاذ شي خطير: انقلاب حافلة لنقل المسافرين ضواحي العرائش+صور

عاجل..محاكمة جنرالات الجيش الجزائري | دولي

عاجل..محاكمة جنرالات الجيش الجزائري

ضبط شاحنة محملة بكميات مهمة من المخدرات بمدخل مدينة أكادير | حوادث و حقوق

ضبط شاحنة محملة بكميات مهمة من المخدرات بمدخل مدينة أكادير

ترامب ينقلب على السعودية بعد اختفاء الخاشقجي : كان أملنا الأول ألا يكون قد قتل لكن الأمور لا تبدو جيدة | دولي

ترامب ينقلب على السعودية بعد اختفاء الخاشقجي : ''كان أملنا الأول ألا يكون قد قتل لكن الأمور لا تبدو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.