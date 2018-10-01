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ضبط شاحنة محملة بكميات مهمة من المخدرات بمدخل مدينة أكادير

بتاريــخ : 14 أكتوبر 2018 / 10:39 ضبط شاحنة محملة بكميات مهمة من المخدرات بمدخل مدينة أكادير | حوادث و حقوق
ضبط شاحنة محملة بكميات مهمة من المخدرات بمدخل مدينة أكادير
كشفت مصادر مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، عن توقيف المصالح الأمنية بمدينة أكادير وبتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بمركز الدراركة ليلة أمس السبت، لشاحنة محملة بكمية مهمة من مخدر ''الشيرا'' بأحد السدود

شوف تيفي:أكادير

كشفت مصادر مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، عن توقيف المصالح الأمنية بمدينة أكادير وبتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بمركز الدراركة ليلة أمس السبت، لشاحنة محملة بكمية مهمة من مخدر ''الشيرا'' بأحد السدود القضائية بمدخل مدينة أكادير.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد جاءت عملية توقيف الشاحنة الخاصة بنقل البضائع بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي تم نصب كمين محكم لها بأحد السدود القضائية بمدخل المدينة.

وأسفرت عملية التفتيش التي أخضعت لها الشاحنة إلى ضبط كمية مهمة من مخدر الحشيش المخبأة بإحكام بين البضائع المتجهة نحو إحدى المدن المغربية.
هذا وجرى توقيف سائق الشاحنة وأحيل على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول مصدر هذه المخدرات، وهوية باقي المشاركين في هذه العملية والوجهة التي كانت ستصل لها في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة.

وتندرج هذه العملية في إطار السياسة التدبيرية والوقائية والاستباقية التي تنهجها ولاية أمن أكادير تحت إشراف المديرية العامة للأمن الوطني للضرب بيد من حديد على كل مروجي وتجار المخدرات بمختلف أشكالها داخل النفوذ الترابي للولاية والتي انخرطت فيها كل أجهزة المصالح الأمنية، وأبانت عن نجاعتها وأعطت ثمارها، وذلك بتوقيف عدد من المروجين والمتعاطين للمخدرات من حشيش وحبوب مهلوسة، وغيرها في الآونة الأخيرة بمختلف أحياء ونقط أكادير الكبير.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير شاحنة توقيف محملة كمية مهمة الحشيش

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