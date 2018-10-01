 ترامب ينقلب على السعودية بعد اختفاء الخاشقجي : ''كان أملنا الأول ألا يكون قد قتل لكن الأمور لا تبدو جيدة'' ﻿
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ترامب ينقلب على السعودية بعد اختفاء الخاشقجي : ''كان أملنا الأول ألا يكون قد قتل لكن الأمور لا تبدو جيدة''

بتاريــخ : 14 أكتوبر 2018 / 10:15 ترامب ينقلب على السعودية بعد اختفاء الخاشقجي : كان أملنا الأول ألا يكون قد قتل لكن الأمور لا تبدو جيدة | دولي
ترامب ينقلب على السعودية بعد اختفاء الخاشقجي : ''كان أملنا الأول ألا يكون قد قتل لكن الأمور لا تبدو جيدة''
أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت تشاؤمه إزاء مصير الصحافي السعودي جمال خاشقجي معتبرا أن الأمور لا تبدو جيدة وأنه قد يكون قتل.

شوف تيفي

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت تشاؤمه إزاء مصير الصحافي السعودي جمال خاشقجي معتبرا أن الأمور لا تبدو جيدة وأنه قد يكون قتل.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض ''كان أملنا الأول ألا يكون قد قتل، لكن ربما الأمور لا تبدو جيدة… بحسب ما نسمعه'' ، وتابع ترامب ''قد لا نتمكن من رؤيته مجددا، هذا أمر محزن جدا ، مشيرا إلى أنه سيجري مساء السبت أو الأحد اتصالا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز''.

كانت مصادر إعلامية تركية تحدثت عن احتمال أن يكون الصحافي المعارض السعودي جمال خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، قبل نحو أسبوع، الأمر الذي نفته المملكة وأعلنت عن استعدادها للمشاركة في التحقيقات لمعرفة مصيره.

وكان خاشقجي قد اختفى، بعد أن دخل القنصلية السعودية في إسطنبول لإنهاء معاملة، وقالت مصادر إعلامية تركية، إن خاشقجي لم يغادر القنصلية، منذ ذلك الوقت.

وتقول السعودية إن خاشقجي غادر القنصلية عقب إنهاء معاملته، وتنفى أي علاقة لها باختفاء الصحافي الذي تثير قضية اختفائه ردود أفعال عالمية واسعة..

 

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