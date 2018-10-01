غدا الاثنين..جلسة عمومية لإعادة انتخاب بنشماش رئيسا لمجلس المستشارين بعد انسحاب الاستقلال رسميا ﻿

بعد سحب حزب الاستقلال، رسميا، مرشحه لرئاسة مجلس المستشارين، بالغرفة الثانية بالبرلمان، في شخص عبد الصمد قيوح، أمس السبت، بات الطريق معبدا لإعادة انتخاب الرئيس السابق للمجلس والأمين العام لحزب

شوف تيفي م.ض

بعد سحب حزب الاستقلال، رسميا، مرشحه لرئاسة مجلس المستشارين، بالغرفة الثانية بالبرلمان، في شخص عبد الصمد قيوح، أمس السبت، بات الطريق معبدا لإعادة انتخاب الرئيس السابق للمجلس والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد الحكيم بنشماش، لولاية ثانية على رأس المجلس بدون منافس .

وفي بلاغ لمجلس المستشارين، صدر أمس السبت، أعلن محمد عبو، رئيس المكتب المؤقت للمجلس، عن عقد جلسة عمومية غدا الاثنين، ابتداء من الساعة الرابعة بعد الظهر طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور، ستخصص لانتخاب رئيس مجلس المستشارين.

حزب علال الفاسي ولتبرير سحب مرشحه، أصدر بيانا أمس السبت، مفاده أن الحزب قرر أن ينأى بنفسه عن هذا الاستحقاق حتى لا يزكي ''منطق الغموض والضبابية السياسية التي يحاول البعض أن يخلط بها الأوراق لإرباك المشهد السياسي ببلادنا، والإجهاز على المصداقية السياسية والتطور الديمقراطي ببلادنا''.

وكانت الأغلبية قد فشلت في تقديم مرشح مشترك، للمنافسة على رئاسة مجلس المستشارين، فقررت الانسحاب، تاركين مجلس المستشارين للمعارضة، مادام الأغلبية تترأس مجلس النواب - الغرفة الأولى في شخص الحبيب المالكي عن الاتحاد الاشتراكي .